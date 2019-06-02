Turizmciler bu yıl rekor bekliyor!

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, turist rakamlarındaki artışın turizm yatırımcılarını da cesaretlendirdiğini belirterek, "2019 yılında oteller tamamen doldu. 2020 yılı bağlantıları yapılmaya başlandı." dedi.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un hem iç hem dış pazarda hareketlilikle başladığını söyledi.

Özellikle Ramazan Bayramı tatilinin açıklanmasının iç pazarda da ciddi bir hareketliliğe neden olduğunu anlatan Karaca, dış pazarda ise belirli bir artışın baştan beri öngörüldüğünü dile getirdi.

Daha önce direkt uçuşların olmadığı farklı destinasyonlardan Antalya'ya tarifeli uçaklar konulmasının da bu yılki hareketlilikte önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Karaca, özellikle Orta Doğu olmak üzere bazı pazarların önünün açıldığını, bunun hem sayısal hem de niteliksel anlamda bir ivmeye neden olduğunu ifade etti.



DAHA ÇOK HARCAYAN TURİST BEKLENTİSİ

Nicelik değil, nitelik anlayışının turizmde bir politika olarak gündeme geldiğini aktaran Karaca, şöyle konuştu: