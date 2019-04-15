FİNANS

Turizmcilerden 'Bayram tatili 9 güne çıkarılsın' çağrısı

TURİZM HABERLERİ  | 15.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, turizme ekonomik katkı sağlanması için Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması için hükümete çağrıda bulundu. Bülbüloğlu, "Geçtiğimiz yıllarda tatil uzatılması kararı sonrası nasıl bereket yaşadığımızı herkes gördü. Yetkililerin bu konuyu bir an önce karara bağlamalarını istiyoruz" dedi.

Turizmcilerden 'Bayram tatili 9 güne çıkarılsın' çağrısı

Marmarisli turizmci ve esnaf, 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için hükümete çağrıda bulundu. TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, konuyla ilgi yaptığı açıklamada, arife gününün 3 Haziran Pazartesi günü olduğunu hatırlattı. Bülbüloğlu, 6 Haziran Perşembe günü son bulan bayram tatilinin, cuma ve hafta sonu da ilave edilerek 9 güne çıkarılmasının turizmde hareketlilik getirebileceğini belirtti. Bülbüloğlu, şöyle dedi:

"Mayıs ayında mübarek ayımıza giriyoruz ve ardından Ramazan Bayramı. Güney Ege Bölgesi ve Marmaris bu yıl yabancı turistlerden oldukça ciddi talep görmektedir. Turizm sezonunun güzel ve hareketli geçeceğini umut ediyoruz. Mayıs ayı başından itibaren Avrupa'nın birçok ülkesinden misafirlerimizin ziyaretleriyle dolu bir sezon başlayacak. İç pazarda hareketliliğimiz henüz başlamadı ve bunun başlaması için girişimlerimiz mevcut. 3-6 Haziran arası Ramazan Bayramı tatili uzatılarak 9 güne çıkartılmalı. 45 gün önceden iktidara çağrıda bulunmak istiyoruz. Sıkışıklık yaşanmaması ve turizme ekonomik katkı sağlanması için tatil günlerinin uzatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda taleplerimizi yetkili makamlara ilettik. Bakanlar Kurulu ile görüşülerek Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması bir an önce karara bağlanmalıdır." Tatil programı yapanları da uyaran Bülbüloğlu, "Kurumsal acentelerden ön rezervasyon yaptırın. Tatil yapacağınız otel ile görüşme yaparak ayırttığınız odanın teyidini alın" dedi.

'BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANSIN'

Su sporları eğitmeni Nimer Narma, tatilin uzatılmasının turizmin yüzünü güldüreceğini belirterek, "Kısa tatillerde vatandaşımızda bir yere gitmeye değmeyeceği düşüncesi oluşuyor. Ekonominin canlanması için bayramlarda uzun süreli tatiller olmalı. Umarım bir an önce karara bağlanır" dedi. Turizm acentesi, emlak ofisi ve döviz bürosu işletmecisi Ferhat Kahraman da, bayram tatilin uzatılmasını istediklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz yıllarda tatil uzatılması kararı sonrası nasıl bereket yaşadığımızı herkes gördü. Hükümet yetkililerine çağrımız ise bir an önce Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek bu konuyu karara bağlanmalarıdır."

KAYNAK:DHA

PARTNERGame of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?Game of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?
Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısında yüzde 10 artış bekleniyor Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısında yüzde 10 artış bekleniyor
İşte turistlerin en çok para harcadığı ülkelerİşte turistlerin en çok para harcadığı ülkeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
marmaris bayram tatili

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

4,5 milyon kişi işsiz

4,5 milyon kişi işsiz

Dolar haftaya hızlı başladı!

Dolar haftaya hızlı başladı!

Yüzlerce personel alınacak!

Yüzlerce personel alınacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kimlikle geçiş imkanı buldular! Türkiye’ye akın ettiler

Kimlikle geçiş imkanı buldular! Türkiye’ye akın ettiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Van'da alışveriş festivali başladı

Van'da alışveriş festivali başladı

Türkiye'nin en eski oteli tekrar açıldı

Türkiye'nin en eski oteli tekrar açıldı

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yenilenecek seçimler 2 haziranda. Merak etme zaten çıkaracaklar 9 güne. Ki eğitimli, gelir düzeyi daha yüksek geneli chp seçmeni kitle tatile çıksın ve oy kullanmasın!
Ysk seçim tekrarları için neden 2 haziranı seçti, şimdi daha iyi anlaşılıyor mu gençler?!!
herkesin derdi başka
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısında yüzde 10 artış bekleniyor

Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısında yüzde 10 artış bekleniyor

Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler belli oldu

İşte turistlerin en çok para harcadığı ülkeler

8 bin yıllık doğal güzellik: Meke Gölü

Turistler oraya akın ediyor! Tam 8 bin yıllık

Kimlikle geçiş imkanı bulan Ukraynalılar Türkiye’ye akın etti

Kimlikle geçiş imkanı buldular! Türkiye’ye akın ettiler

Turizmde yeni rekor beklentisi

Turizmde yeni rekor beklentisi

16 milyon turist gelecek! Hedef dünya şampiyonluğu

16 milyon turist gelecek! Hedef dünya şampiyonluğu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.