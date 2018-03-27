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Turizmde rekor beklentisi

27 Mart 2018 17:16

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanı "Antalya'da yılın ilk üç aylık döneminde turist sayısındaki artış yüzde 30'un üzerinde. Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız." dedi.

Turizmde rekor beklentisi

Yabancılara satılan konut sayısının da artmaya devam ettiğini aktaran Çetin, yabancılara konut satışında Türkiye ve İstanbul'da yüzde 28, Antalya'da ise yüzde 55 artış görüldüğünü dile getirdi.

Yapısal sorunlara rağmen, bu yıl turizm sezonuna çok iyi başladıklarını vurgulayan Çetin, "Yılın ilk üç aylık döneminde turist sayısındaki artış yüzde 30'un üzerinde. Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız."dedi.


"Odalar denetim gücüne sahip olsa Çiftlik Bank olayı olmazdı"

Çiftlik Bank olayının hem kolay yoldan para kazanma hırsına hem de denetim sorununa işaret ettiğini vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Odalar denetim gücüne sahip olsa Çiftlik Bank olayı olmazdı. Bakanlığımız ticaretin kurallarının belirlenmesi ve dürüst ticaretin desteklenmesi için mutlaka yeniden düzenleme yapmalı. Ayrıca basının da bu tür olayları daha detaylı araştırması, sorgulaması gerekir. Vatandaşı bilgilendirmek, önce kamunun, sonra bizim ve ayrıca basının da görevidir. Sistemimizde bir boşluk olduğu açık." AA

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