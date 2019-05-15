FİNANS

Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış

TURİZM HABERLERİ  | 15.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının nisanda yüzde 24 arttığını bildirdi.

Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy, nisan ayı turizm verilerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Türkiye'nin yabancı ziyaretçi sayısının, nisanda yüzde 24 arttığını belirten Bakan Ersoy, en fazla ziyaretçinin, yüzde 48 ile Almanya'dan geldiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, "Türkiye geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yakaladığı ivmeyi Rus ve İngiliz ziyaretçi artışlarıyla sürdürüyor. Türkiye'yi nisan ayında en çok ziyaret eden Almanları, ikinci sırada yüzde 34 artışla Ruslar, üçüncü sırada yüzde 31 artışla İngilizler izliyor." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
O tarihte akın edecekler!O tarihte akın edecekler!
'Bu yıl 2,5 milyon İranlı turist ağırlamayı hedefliyoruz''Bu yıl 2,5 milyon İranlı turist ağırlamayı hedefliyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turist

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

Kilosunu 8 liradan satıyor

Kilosunu 8 liradan satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Flaş talep

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Flaş talep

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Türkiye dünya üzerinde bir tek şeyden para kazanabilir o da turizm dir. üretim yok ihracat yok. elindekinin değerini iyi bileceksin. dünyanın hiç bir yerinde olmayan güzellikler var turizm ülke politikası haline getirilmeli en az 100-150 milyar dolar kazanabilir.
@bluemagic59 DÖRT MEVSİMİMİZ VAR TARIM ÜLKESİYİZ DENİZLERLE CEVRİLİ BALIK ÜLKESİYİZ HAYVANCILIK ÜLKESİYİZ AMA ÜRETİM YOK ÖNCE ÜRETİM YAPIM DIŞ ÜLKELERE BAĞIMLILIĞIMIZ BİTMELİ TURİZM DE ZATEN VAR KALKINIRIZ AMA TEK TURIZMLE ASLA KALKILINAMAZ.
Bir de türk halkının yüzde kaçı yurt dısına tatile gidebiliyor onu acıklayın
çünkü yabancıya artık Ülke sudan ucuz tl yi pul ettinizde ondan adamlar neredeyse bedava tatile koşarak geliyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Bayram tatili turizme ciddi bir hareket getirecek"

O tarihte akın edecekler!

'Bu yıl 2,5 milyon İranlı turist ağırlamayı hedefliyoruz'

'Bu yıl 2,5 milyon İranlı turist ağırlamayı hedefliyoruz'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullulara 'Oy kullanıp, tatile gelin' çağrısı

İstanbullulara 'Oy kullanıp, tatile gelin' çağrısı

'Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi'

Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi

'Turizmde hedef 50 milyonun da üzerine çıkmak'

Rekor bekleniyor! Rakam 50 milyonun üzerine çıkacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.