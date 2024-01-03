EMEKLİ ZAMMI 2024 | SSK Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar... 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih

2024 emekli maaş zammı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Asgari ücrete gelen yüzde 49'luk zammın ardından milyonlarca emekli "2024 emekli zammı ne kadar oldu? 2024 emekli maaşları kaç TL?" sorularına yanıt arıyordu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon ile SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur, Emekli Sandığı için 2024 emekli zammı da belirlendi. 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli zammı yüzde ... oldu. SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur, Emekli Sandığı zammının açıklanmasının ardından, milyonlarca vatandaş tek tek kendi emekli maaşını hesaplamaya başladı. 2024 emekli zammı sonrası yeni emekli maaş tablosu netleşirken, vatnadaşlar şimdi de "Zamlı emekli maaşları ne zaman hangi tarihre yatacak?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İşte 2024 emekli zammı sonrası tüm detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak 2024 (bugün) saatler 10:00'u gösterdiğinde memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon rakamalarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93; 6 aylık enflasyon yüzde 37,57; 2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 oldu. Açıklanan rakamların ardından 2024 emekli zammı da belli oldu. Buna göre yeni yılda emekli maaşlarına yüzde yüzde 37,66 zam geldi.
Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi gibi ihtimaller en öne çıkan formüller arasında. Ancak tüm bunlar için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Meclis ise 16 Ocak tarihine kadar tatilde.
Meclis kapalı olsa da milyonların yeni aylıkları için acil toplantı yapması bekleniyor. Çünkü SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Dolayısıyla ilk ödemenin 17 Ocak’ta olması için Meclis’in en geç 16 Ocak’ta düzenlemeyi uygulamaya sokması gerekiyor.