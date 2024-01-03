EMEKLİ ZAMMI 2024 | SSK Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar... 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih

2024 emekli maaş zammı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Asgari ücrete gelen yüzde 49'luk zammın ardından milyonlarca emekli "2024 emekli zammı ne kadar oldu? 2024 emekli maaşları kaç TL?" sorularına yanıt arıyordu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon ile SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur, Emekli Sandığı için 2024 emekli zammı da belirlendi. 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli zammı yüzde ... oldu. SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur, Emekli Sandığı zammının açıklanmasının ardından, milyonlarca vatandaş tek tek kendi emekli maaşını hesaplamaya başladı. 2024 emekli zammı sonrası yeni emekli maaş tablosu netleşirken, vatnadaşlar şimdi de "Zamlı emekli maaşları ne zaman hangi tarihre yatacak?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İşte 2024 emekli zammı sonrası tüm detaylar...



