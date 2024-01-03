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  4. EMEKLİ ZAMMI 2024 | SSK Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar... 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih

EMEKLİ ZAMMI 2024 | SSK Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar... 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih

03.01.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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Emekli zammı 2024 rakamları belli oldu. Milyonlarca emekli vatandaşın aylardır merak ettiği '2024 emekli zammı ne kadar oldu? 2024 emekli maaşları kaç TL?' soruları yanıt buldu. TÜİK'in açıkladı Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından 2024 emekli zammı netleşti. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık rakamları ile 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur, Emekli Sandığı için emekli zammı belirlendi. İşte 2024 emekli zammı ve yeni emekli maaş hesaplaması...

2024 emekli maaş zammı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Asgari ücrete gelen yüzde 49'luk zammın ardından milyonlarca emekli "2024 emekli zammı ne kadar oldu? 2024 emekli maaşları kaç TL?" sorularına yanıt arıyordu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon ile SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur, Emekli Sandığı için 2024 emekli zammı da belirlendi. 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak emekli zammı yüzde ... oldu. SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur, Emekli Sandığı zammının açıklanmasının ardından, milyonlarca vatandaş tek tek kendi emekli maaşını hesaplamaya başladı. 2024 emekli zammı sonrası yeni emekli maaş tablosu netleşirken, vatnadaşlar şimdi de "Zamlı emekli maaşları ne zaman hangi tarihre yatacak?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İşte 2024 emekli zammı sonrası tüm detaylar...

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EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak 2024 (bugün) saatler 10:00'u gösterdiğinde memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon rakamalarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93; 6 aylık enflasyon yüzde 37,57; 2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 oldu. Açıklanan rakamların ardından 2024 emekli zammı da belli oldu. Buna göre yeni yılda emekli maaşlarına yüzde yüzde 37,66 zam geldi.

MECLİS 16 OCAK’A KADAR TATİLDE

MECLİS 16 OCAK’A KADAR TATİLDE

Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi gibi ihtimaller en öne çıkan formüller arasında. Ancak tüm bunlar için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Meclis ise 16 Ocak tarihine kadar tatilde.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Meclis kapalı olsa da milyonların yeni aylıkları için acil toplantı yapması bekleniyor. Çünkü SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Dolayısıyla ilk ödemenin 17 Ocak’ta olması için Meclis’in en geç 16 Ocak’ta düzenlemeyi uygulamaya sokması gerekiyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
  • Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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