2025 yılı tahminleri yükseldi! 5 yılın rekorunu kırdı... Altın fiyatları nereye gidiyor?

ABD'nin açıkladığı yeni ticaret gümrüğü vergileri ve ardından ticaret savaşlarına dönüşen süreç, altını yeniden güvenli liman haline getirdi. Altın fiyatları, cuma günü ons başına 3.200 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Aynı gün tahvil ve dolar piyasalarında ise sert kayıplar yaşandı.

Altın vadeli işlemleri 2.263 dolara ulaşarak seans içi rekor kırarken, haftayı son beş yılın en güçlü haftalık performansı ile tamamladı. Bu yükselişte, Çin ile ABD arasındaki tırmanan ticaret gerilimi ve Wall Street’teki dalgalı seyir etkili oldu.

Ons altın cuma günü 3.245 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın ise haftayı 3.959 lira seviyesinden kapattı.

BU HAFTA YÜZDE 6.55 YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda tarife gerilimi ile birlikte dikkat çeken hareketler yaşanıyor. ABD tahvil faizleri yükselirken, dolar endeksi geriliyor. Sadece nisan işlemlerinde ABD borsalarındaki değer kaybı %4’ü aştı. Buna karşılık güvenli liman olarak öne çıkan ons altın, bu hafta %6,55 prim yaparak 3237 dolardan rekor kapanış yaptı. Altın fiyatlarıyla ilgili yeni hedef fiyatlar da gelmeye devam ediyor.

ABD yönetimi tarafından “ticaret dengesizliklerini ortadan kaldırmak” için düşünülen tarife politikası, çok farklı bir yöne evrildi. Başkan Donald Trump’ın, dünyanın bütün ülkelerine ek gümrük tarifesi getirmesi ve özellikle Çin’le ticaret savaşının %100’ü aşan tarifelerle iyice kızışması, piyasalarda çok farklı fiyatlamaları beraberinde getirdi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

ABD’de hem enflasyon hem de durgunluk korkuları zirve yaparken; Wall Street, dolar endeksi ve ABD tahvillerine yaşanan hareketler dikkatlerden kaçmıyor. Cuma günü ABD para biriminin, diğer altı büyük para birimine karşı ölçüsü olan Doları Endeksi 99,95 seviyesine geriledi ve son 3 yılın dibine yaklaştı.

ABD TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

10 yıllık ABD tahvil faizi de geçen hafta 50 baz puan artarak %4,49'a çıktı. Bu yükseliş, Kasım 2001'den bu yana da en büyük “haftalık artış” oldu. ABD borsalarında da sert hareketler yaşandı. Tarifelerin damga vurduğu nisanda Dow Jones %4,26, Nasdaq 100 %3,05 ve S&P 500 %4,43 oranında geriledi.

“EŞ ZAMANLI BİR ÇÖKÜŞ”

Deutsche Bank Döviz Araştırmaları Küresel Başkanı George Saravelos, “Hisse senetleri, dolar endeksi ve ABD tahvilleri dahil olmak üzere, ABD varlıklarının fiyatlarında eş zamanlı düşüş yaşanıyor” diyerek; güven krizi yaşandığını ve aktif olarak ABD varlıklarının satıldığını ifade etti.

YATIRIMCI ‘ALTIN’A GEÇİYOR!

ABD varlıklarında yaşanan harekete karşılık altın fiyatlarının yeni rekor serisine başlaması dikkat çekti. Ons altın haftalık bazda %6,55 prim yaptı ve 3237 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Ons, 3245 dolarla rekor seviyeyi de test etti. Analistler, altının güvenli liman alımlarıyla yükseldiğini vurguluyor.

Türkiye gazetesinin derlediği habere göre altın fiyatlarına dair son tahminler de yukarı çekilmeye başlandı. Deutsche Bank, 2026'ya ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini 3.700 dolara yükseltti. 2025’te ise Bank of America 3.400 dolar, Goldman Sachs 3.300 dolar, Macquarie Group 3.500 dolar ve UBS de 3.500 dolar beklentisini dile getirdi.

“ALTINDA MÜKEMMEL FIRTINA”

Son olarak UBS tarafından yapılan değerlendirmede, “Altın, 3.200 doları aşarak benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu tarihî yükseliş; tarifeler, artan jeopolitik gerginlikler, enflasyon korkuları ve değişen faiz oranı görünümü gibi faktörlerin mükemmel fırtınası tarafından körükleniyor. Devam eden risklerle birlikte altın fiyat hedefimizi 3.500 dolara yükseltiyoruz. Ayrıca yukarı ve aşağı tahmin aralığımızı da 3.200-3.800 dolar bandına çekiyoruz” denildi.