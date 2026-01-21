FİNANS

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Altın fiyatları son durum... Küresel piyasalarda artan siyasi ve jeopolitik risklerle altının yeniden rekor seviyeleri test etmesine neden oldu. Hem gram altın fiyatında hem de ons altında tarihi zirveler görüldü. ABD Başkanı Trump'ın Grönland ısrarıyla küresel piyasalarda risk algısı artarken güvenli liman talebi sürüyor. Finans analisti İslam Memiş'ten de altına dair çarpıcı yorumlar geldi. Peki, gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları ve altın yorumları...

Hande Dağ

Altın fiyatları yeni güne de rekorlar ve sert yükselişlerle başladı. Altındaki sert hareketlilik nedeniyle yatırımcılar gözünü rakamlara çevirdi. Özellikle gram altın ve ons altındaki fiyatlardaki her geçen dakika yaşanan hareket yakından takip ediliyor. Finans analisti İslam Memiş'ten de fiyatlara dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Alenen gösterdi Altın için İslam Memiş in Aynı tedbiri kendim aldım uyarısı 1

ALTINDA REKOR SEVİYELER

21 Ocak 2026 itibarıyla gram altın fiyatlarında en yüksek 6804 TL seviyesi görülürken ons altında ise 4888 dolar seviyesi test edildi.

Alenen gösterdi Altın için İslam Memiş in Aynı tedbiri kendim aldım uyarısı 2

Ons altın saat 10.24 itibarıyla 4.841 dolar seviyesinde seyrederken gram altın da saat 10.09 itibarıyla 6.735 TL seviyesinde seyrediyor.

Alenen gösterdi Altın için İslam Memiş in Aynı tedbiri kendim aldım uyarısı 3

"2026 YILI İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ 4880 DOLAR SEVİYESİ YILIN 3. HAFTASINDA TEST EDİLDİ"

Haber Global canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın gümüş rasyosu biraz daha toparlandığı için gümüş cılız kaldı, şimdi sıra altına geçti. Altın şimdi o tarihi zirvelerini test etmeye devam ediyor. O kritik direnç seviyesi olarak bu yıl için bakın 2026 yılı için öngördüğümüz 4880 dolar seviyesi yılın 3. haftasında test edildi, şu anda 4870 dolar seviyesinde. O yıllık beklediğimiz şey 3. haftada test edildi. Gram altın da 6900 lira seviyesinin üzerinde. Burada da yeni bir rekor gördük. Oraya da 7000 lira seviyesinin üzeri artık kırılacak ve daha yılın ilk aylarında 7000 lira seviyesinin üzeri görülür diye ben tahmin ediyorum.

Alenen gösterdi Altın için İslam Memiş in Aynı tedbiri kendim aldım uyarısı 4

Yani piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Altın yüzde 2,5, gümüş yüzde 1 civarında değer artışlarıyla yoluna devam ediyor değerli metaller tarafında. Bu metal savaşlarının bakalım yıllık bazda kazanan kim olacak, altın mı olacak, gümüş mü olacak, yıl sonunda bu hep beraber göreceğiz. Bu savaşta mutlaka bir kazanan olacak. Şu anda piyasalarda ciddi bir sessizlik var, fiyatlar bir anda yükseliyor ama dikkat ederseniz talep de yok. Önceden her yıl Türkiye'de ne vardı mesela, bin liralık bir yükseliş olduğu zaman, o zirve seviyeler geldiği zaman herkes Kapalı Çarşı'da kuyruk oluşturuyordu, panik alımları yapıyordu. Şimdi hiç kimse yapmıyor. Çünkü o istikrarlı yükselişler devam edecek, ne zaman ki 8000 lira seviyesi gelecek o zaman göreceğiz yoğun talebi. Şu anda sakin.

Alenen gösterdi Altın için İslam Memiş in Aynı tedbiri kendim aldım uyarısı 5

"ALENEN BİZE GÖSTERMİŞ OLUYOR"

Yıllık hedefin 3 haftalık süreçte yakalanması; piyasanın ciddi bir anlamda manipüle edildiği, burada büyük oyuncuların ciddi bir anlamda kazandığı, merkez bankalarının ciddi bir anlamda kazandığı, perdenin arkasında bir emtia savaşlarının olduğunu alenen bize göstermiş oluyor.

Alenen gösterdi Altın için İslam Memiş in Aynı tedbiri kendim aldım uyarısı 6

"AYNI DÜŞÜNCEM GEÇERLİ, AYNI TEDBİRİ KENDİM ALDIM"

2025 yılının kasım ayından itibaren bütün yatırımcılara 2026 yılı manipülasyon yılı, sağlıklı bir fiyatlama olmayacak, uzun vadeli plan yapın, yılın ilk yarısıyla ikinci yarısını birbirinden ayırt edin ve ciddi anlamda belirsiz bir süreç yaşayacağız diye açıklama yapmıştım. Aynı düşüncem geçerli, aynı tedbiri kendim aldım. Yani ben şu anda fiyatların 10 bin lira olması, 15 bin lira olması, 5 bin lira olması hiç umurumda değil. Ben sadece elimdeki miktara bakıyorum. Eğer fiyata takılı kalırsak ticaret yapamazsınız, iş yapamazsınız, borcunuzu ödeyemezsiniz, borçlanamazsınız.

Alenen gösterdi Altın için İslam Memiş in Aynı tedbiri kendim aldım uyarısı 7

"FİNANSAL OKURYAZARLIĞI OLMAYAN ŞU ANDA KENDİNİ ZENGİN HİSSEDİYOR"

Finansal okuryazarlığı olmayan şu anda kendini zengin hissediyor. Yani diyor ki; benim 3000 liradan altınım vardı, 6900-7000 lira oldu, ben müthiş zengin oldum diyor, o hesap yapmayı bilmiyor yani ilkokuldaki kafayla böyle kalmış, idrak edemiyor bazı şeyleri. Yani bu altın fiyatlarının yükselişi, risktir, endişedir falan idrak edemiyor. O yüzden kendini zengin hissediyor. Ve dolayısıyla profesyonel insanlar farklı rasyo işlemleri yaparak miktarını artırmaya devam ediyor. Ama gerçek olan şu var ki; dünya şu anda bir manipülasyon fiyatlaması içine 2025 yılının eylül ayında girdi. Eylül ayından itibaren bu piyasadaki manipülasyon fiyatlaması devam ediyor. O yüzden şu anda izliyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz piyasalarda, onu da özellikle belirtmek istiyorum"

Alenen gösterdi Altın için İslam Memiş in Aynı tedbiri kendim aldım uyarısı 8

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Alenen gösterdi Altın için İslam Memiş in Aynı tedbiri kendim aldım uyarısı 9

21 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 10.35 itibarıyla 4.847 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 10.19 itibarıyla 6.735 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 10.20 itibarıyla 11.006 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 10.20 itibarıyla 22.006 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 10.32 itibarıyla 45.773 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 10.32 itibarıyla 111.610 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.764,09
6.764,94
% 2.22
11:04
Ons Altın / TL
210.621,48
210.700,66
% 2.36
11:19
Ons Altın / USD
4.865,26
4.865,83
% 2.3
11:19
Çeyrek Altın
10.822,54
11.060,67
% 2.22
11:04
Yarım Altın
21.577,44
22.121,35
% 2.22
11:04
Ziynet Altın
43.290,17
44.107,40
% 2.22
11:04
Cumhuriyet Altını
44.291,00
44.944,00
% 1.51
17:01
Anahtar Kelimeler:
