Altın borcu 10 yıl ödenmezse siliniyor 'Zaman aşımı'

Altın fiyatları bir düşüp bir yükselerek dalgalı seyrine devam ederken altın yatırımcısının gözü de fiyatlarda. Ancak altın borcu alıp verenler dikkat! Borçlar kanununda düzenleme yapıldığı ve süre kotası konulduğu aktarıldı. 10 yıl boyunca ödenmemiş olan altın borçları için dava açmanın mümkün olmadığı aktarıldı. İşte detaylar...

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi "Altın yükseldiğinden dolayı insanlar birbirlerine altın borç veriyorlar. Fakat geri ödemekte çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. 100 gram borç alan kişi, 300 bin TL ödüyorsa, daha sonrasında 500 bin TL olarak tekrar geri ödemek zorunda kalıyor. Çok fazla geri ödemeyen de oluyor" dedi. Peki, altın borcu veren ancak üzerinden yıllar geçen bir kişi hala geri isteyebilir mi? Haberde aktarılan bilgilere göre; Türk Borçlar Kanunu göre altın borcunun da bir süresi var.

Altın Borcu Verir Misiniz Ya Da Alır Mısınız? SEN DE KATIL Altın borcu vermem de almam da Sadece güvendiğim çok yakınlarıma borç veririm Borç olarak altın alırım ama borç olarak altın vermem Borç olarak altın veririm ama borç olarak altın almam Sadece çok yakınlarımdan borç alırım Borç olarak altın alırım da veririm de Fikrim yok Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

Avukat Mehmet Kurt, "Kanunda aksine bir düzenleme bulunmadıkça, o borç türüyle ilgili olarak özel bir süre öngörülmedikçe genel zaman aşımı süresi 10 yıldır" dedi.

Kurt "Aksi halde borç zaman aşımına uğrayacaktır" ifadelerini kullandı. O zaman aşımının altının verildiği tarihten itibaren işlemeye başladığı aktarıldı. 10 yıl dolduysa alacaklının artık mahkemeye gidip hakkını talep edemediği belirtildi.

Kurt "Bir borç zaman aşımına uğradıktan sonra talep edildiğinde zaman aşımının ileri sürülerek zaman aşımı savunmasında bulunması gerekmektedir. Aksi halde bu durum hakim tarafından resen dikkate alınmamaktadır" şeklinde konuştu.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...