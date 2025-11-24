FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın borcu 10 yıl ödenmezse siliniyor 'Zaman aşımı'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik pek çok vatandaşın gündeminde. Altın bir düşüp bir yükselirken elinde altını olanlar ya da altın almayı düşünenler fiyatlardaki dalgalı seyri dikkatle takip ediyor. Bir yandan da altın borcu olanlar ya da borç olarak altın vermiş olanlar fiyatları araştırıyor. Ancak altın borcu ile ilgili dikkat çeken bir detay aktarıldı. İşte kritik 10 yıl...

Altın borcu 10 yıl ödenmezse siliniyor 'Zaman aşımı'
Hande Dağ

Altın fiyatları bir düşüp bir yükselerek dalgalı seyrine devam ederken altın yatırımcısının gözü de fiyatlarda. Ancak altın borcu alıp verenler dikkat! Borçlar kanununda düzenleme yapıldığı ve süre kotası konulduğu aktarıldı. 10 yıl boyunca ödenmemiş olan altın borçları için dava açmanın mümkün olmadığı aktarıldı. İşte detaylar...

Altın borcu 10 yıl ödenmezse siliniyor Zaman aşımı 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın haftaya düşüşle başladı! Altın alınır mı? Uzmanı noktayı koydu Altın haftaya düşüşle başladı! Altın alınır mı? Uzmanı noktayı koydu

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi "Altın yükseldiğinden dolayı insanlar birbirlerine altın borç veriyorlar. Fakat geri ödemekte çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. 100 gram borç alan kişi, 300 bin TL ödüyorsa, daha sonrasında 500 bin TL olarak tekrar geri ödemek zorunda kalıyor. Çok fazla geri ödemeyen de oluyor" dedi. Peki, altın borcu veren ancak üzerinden yıllar geçen bir kişi hala geri isteyebilir mi? Haberde aktarılan bilgilere göre; Türk Borçlar Kanunu göre altın borcunun da bir süresi var.

Mynet Anket Altın Borcu Verir Misiniz Ya Da Alır Mısınız?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Altın borcu vermem de almam da
Sadece güvendiğim çok yakınlarıma borç veririm
Borç olarak altın alırım ama borç olarak altın vermem
Borç olarak altın veririm ama borç olarak altın almam
Sadece çok yakınlarımdan borç alırım
Borç olarak altın alırım da veririm de
Fikrim yok
Bu anket 11 saat 36 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Altın borcu 10 yıl ödenmezse siliniyor Zaman aşımı 2

Avukat Mehmet Kurt, "Kanunda aksine bir düzenleme bulunmadıkça, o borç türüyle ilgili olarak özel bir süre öngörülmedikçe genel zaman aşımı süresi 10 yıldır" dedi.

Altın borcu 10 yıl ödenmezse siliniyor Zaman aşımı 3

Kurt "Aksi halde borç zaman aşımına uğrayacaktır" ifadelerini kullandı. O zaman aşımının altının verildiği tarihten itibaren işlemeye başladığı aktarıldı. 10 yıl dolduysa alacaklının artık mahkemeye gidip hakkını talep edemediği belirtildi.

Kurt "Bir borç zaman aşımına uğradıktan sonra talep edildiğinde zaman aşımının ileri sürülerek zaman aşımı savunmasında bulunması gerekmektedir. Aksi halde bu durum hakim tarafından resen dikkate alınmamaktadır" şeklinde konuştu.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın borcu 10 yıl ödenmezse siliniyor Zaman aşımı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 milyona yakın kişi indirimli yararlandı! Yıl sonuna kadar sürecek1 milyona yakın kişi indirimli yararlandı! Yıl sonuna kadar sürecek
Milyonların gözü kulağı burada! Asgari ücrette öne çıkan zam senaryosu...Milyonların gözü kulağı burada! Asgari ücrette öne çıkan zam senaryosu...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.544,60
5.545,35
% -0.12
11:30
Ons Altın / TL
172.476,61
172.505,65
% -0.11
11:45
Ons Altın / USD
4.063,35
4.063,90
% -0.13
11:45
Çeyrek Altın
8.871,36
9.066,65
% -0.12
11:30
Yarım Altın
17.687,40
18.133,43
% -0.12
11:30
Ziynet Altın
35.485,44
36.155,69
% -0.12
11:30
Cumhuriyet Altını
38.184,00
38.761,00
% 0.1
13:04
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları borç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.