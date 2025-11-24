FİNANS

Altın haftaya düşüşle başladı! Altın alınır mı? Uzmanı noktayı koydu

Altın fiyatları son dakika! 24 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların radarında. Altın fiyatları küresel ekonomiye dair belirsizlikler, Fed'in faiz kararına yönelik beklentiler ve jeopolitik risklerden etkilenmeye devam ediyor. Jeopolitik riskler tarafından Rusya-Ukrayna ateşkesi için sunulan anlaşmanın kabul edilip edilmeyeceği ve Fed'in faiz indirimi olasılığı takip ediliyor. Peki, altın alınır mı? Gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve yorumları.

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın haftayı hafif düşüşle kapatmıştı. Yeni haftaya ons altın zayıf görünümle başladı. Ons altında sabah saat 07.38 itibarıyla 4.047 dolar seviyelerinde bir seyir görülüyor. Altın, piyasanın yıl sonundan önce Fed'in bir faiz indirimi olasılığını değerlendirmesiyle geriledi. Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin zayıflaması, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını baskılayan faktörlerden oldu. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Kasım 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en düşük 4040 dolar, en yüksek 4077 dolar seviyesini görürken saat 07.39 itibarıyla 4.046 dolar seviyelerinde. Gram altın ise gün içinde en düşük 5514 TL, en yüksek 5564 TL seviyesini görürken saat 07.50 itibarıyla 5.520 TL seviyesinde seyrediyor.

FED'İN FAİZ KARARI

Altın fiyatlarını etkileyen faktörlerden bir tanesi de Fed'in faiz kararına yönelik beklentiler. Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme olasılığı, hafta ortasında gerilediği yaklaşık yüzde 30 seviyesinden yüzde 70'in üzerine çıktı.

FED'DEN GELEN MESAJLAR

Diğer yandan Fed üyelerinden farklı mesajlar geliyor. New York Fed Başkanı John Williams, iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söyledi. İstihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise azaldığını belirten Williams, para politikasının ılımlı şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğünü aktardı.

Fed yetkililerinden gelen ayrışan mesajların etkisiyle hafta boyunca sert dalgalanmalar yaşandı.

BU VERİLER TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan ABD'de gelecek veriler ile dolar endeksinin seyri, altın fiyatlarında etkili olacağı için araştırılıyor. ABD’de tarihin en uzun hükümet kapanması geride kalırken açıklanmaya başlanan ekonomik veriler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta salı salı üretici enflasyonu ve perakende satışlar, çarşamba Fed'in Bej Kitap Raporu ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Şükran günü tatili sebebiyle New York borsası perşembe günü kapalı olacak. Cuma günü ise işlemler yarım gün gerçekleşecek.

Ayrıca dolar endeksinin seviyesi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

JEPOLİTİK RİSKLER

Piyasalarda bir yanda da jeopolitik riskler tarafında gözler Rusya-Ukrayna'da. Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin hazırlanan barış planı gündemin takip edilen başlıkları arasında. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; muhtemel bir ateşkes halinde piyasada risk iştahının artabileceği ve 'güvenli liman' talebinin düşebileceği ifade ediliyor.

ALTINA YÖNELİK UZMANLARIN BEKLENTİLERİ

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Rusya-Ukrayna barışına yönelik umutların yükselmesi halinde altın fiyatları üzerinde de baskının artabileceğini belirterek; ons fiyatının 4.000 doların altına sarkabileceğini, 3.900-3.925 dolar bandına kadar geri çekilmelerin yaşanabileceğini ve bu bölgelerin görülmesi halinde alım fırsatı sunabileceğini aktardı. Mevcut fiyatlamalarda alım ya da satım önermediğini de aktaran Eryılmaz, gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

24 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.26 itibarıyla 4.051 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.11 itibarıyla 5.536 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.12 itibarıyla 9.056 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.13 itibarıyla 18.114 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.25 itibarıyla 38.447 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.25 itibarıyla 93.488 TL seviyesinde.

Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.518,35
5.519,11
% -0.59
08:35
Ons Altın / TL
171.559,67
171.663,92
% -0.62
08:50
Ons Altın / USD
4.043,21
4.043,79
% -0.63
08:50
Çeyrek Altın
8.829,36
9.023,75
% -0.59
08:35
Yarım Altın
17.603,53
18.047,50
% -0.59
08:35
Ziynet Altın
35.317,43
35.984,62
% -0.59
08:35
Cumhuriyet Altını
38.184,00
38.761,00
% 0.1
13:04
