Altın, dolar, euro, borsa: Faiz kararı sonrası piyasada son durum

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını merakla bekliyordu. Yılın üçüncü faiz kararı belli oldu. 22 Nisan 2026 saat 14.00'te Merkez Bankası herkesin beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, yüzde 37'de sabit tuttu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2 altında 6 bin 812 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 881 lira seviyesinde bulunuyordu.

Gram altın saat 12.45 itibarıyla 6.873 TL seviyesinde, saat 13.53 itibarıyla 6870 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından gram altın saat 14.18 itibarıyla 6.876 TL seviyesinde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,8793'ten tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,9250'den işlem görüyordu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,7920'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 60,7330'dan satılıyordu.

Saat 13.01 itibarıyla dolar 44,92 TL, euro 52,77 TL seviyesinde seyrediyordu. Saat 13.52 itibarıyla ise dolar 44,92 TL, euro 52,79 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından saat 14.18 itibarıyla dolar 44,92 TL, euro 52,76 TL seviyesinde.

BORSADA SON DURUM

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 14.375,40 puandan tamamlamıştı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 83,49 puan ve yüzde 0,58 artışla 14.458,89 puana çıkmıştı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,33 puan ve yüzde 0,11 artışla 14.390,73 puana yükselmişti.

BIST 100 saat 13.53 itibarıyla 14.416 seviyesindeydi.

Faiz kararının ardından BIST 100 saat 14.19 itibarıyla 14.363 seviyesinde.