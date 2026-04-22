Altın, dolar, euro, borsa: Faiz kararı sonrası piyasada son durum

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB kritik kararı açıklarken karar sonrası piyasalardaki son durum merak ediliyor. İşte altın, borsa, dolar, euro...

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını merakla bekliyordu. Yılın üçüncü faiz kararı belli oldu. 22 Nisan 2026 saat 14.00'te Merkez Bankası herkesin beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, yüzde 37'de sabit tuttu. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2 altında 6 bin 812 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 881 lira seviyesinde bulunuyordu.

Gram altın saat 12.45 itibarıyla 6.873 TL seviyesinde, saat 13.53 itibarıyla 6870 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından gram altın saat 14.18 itibarıyla 6.876 TL seviyesinde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,8793'ten tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,9250'den işlem görüyordu. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,7920'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 60,7330'dan satılıyordu.

Saat 13.01 itibarıyla dolar 44,92 TL, euro 52,77 TL seviyesinde seyrediyordu. Saat 13.52 itibarıyla ise dolar 44,92 TL, euro 52,79 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından saat 14.18 itibarıyla dolar 44,92 TL, euro 52,76 TL seviyesinde.

BORSADA SON DURUM

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 14.375,40 puandan tamamlamıştı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 83,49 puan ve yüzde 0,58 artışla 14.458,89 puana çıkmıştı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,33 puan ve yüzde 0,11 artışla 14.390,73 puana yükselmişti.

BIST 100 saat 13.53 itibarıyla 14.416 seviyesindeydi.

Faiz kararının ardından BIST 100 saat 14.19 itibarıyla 14.363 seviyesinde.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,92
44,93
% 0.1
14:36
Euro
52,75
52,76
% -0.08
14:36
İngiliz Sterlini
60,69
60,69
% -0.06
14:36
Avustralya Doları
32,14
32,16
% 0.15
14:36
İsviçre Frangı
57,46
57,50
% 0
14:36
Rus Rublesi
0,60
0,60
% 0
14:30
Çin Yuanı
6,58
6,58
% 0.14
14:36
İsveç Kronu
4,90
4,90
% 0.21
14:36
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

