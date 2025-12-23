FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fırtınası esiyor: Gram altın 6000 TL'yi, Ons altın 4400 doları aştı!

Altın fiyatları, küresel belirsizlikler ve FED'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerle rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın 6000 TL'yi aşarken, ons altın ilk kez 4400 dolar seviyesini gördü. Yatırımcılar güvenli liman arayışında altına yönelirken, uzmanlar piyasadaki dalgalanmanın devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Altın fırtınası esiyor: Gram altın 6000 TL'yi, Ons altın 4400 doları aştı!
Ezgi Sivritepe

Altın piyasası, 2025 yılının son günlerinde adeta bir fırtına yaşıyor. Yıl başından bu yana istikrarlı bir yükseliş trendi gösteren altın, son günlerdeki gelişmelerle birlikte tarihi zirvelere tırmandı. Gram altın, iç piyasada 6000 TL'yi aşarak psikolojik sınırı geçerken, uluslararası piyasalarda ons altın ise 4400 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu yükselişin arkasında yatan temel faktörler arasında jeopolitik riskler ve FED'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler yer alıyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltiyor. FED'in faiz indirimine gitme olasılığı ise doların değerini düşürerek altının cazibesini artırıyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin kısa vadede devam edebileceğini öngörüyor. Ancak, piyasadaki dalgalanmanın da göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyorlar. Özellikle FED'in faiz politikası ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Yatırımcıların dikkatli olması ve risklerini iyi yönetmesi gerekiyor. Altın alım satımı yapmadan önce mutlaka uzman görüşü almak ve piyasayı yakından takip etmek önem taşıyor.

Altın, yüzyıllardır yatırımcılar için güvenli bir liman olmuştur. Özellikle belirsizlik dönemlerinde altına olan talep artmakta ve bu da fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Ancak, altın fiyatları da diğer yatırım araçları gibi dalgalanmalara açıktır. Bu nedenle, altın yatırımı yaparken dikkatli olmak ve uzun vadeli bir perspektifle hareket etmek önemlidir.

Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, beraberinde riskleri de getiriyor. Piyasadaki belirsizliklerin devam etmesi beklenirken, yatırımcıların dikkatli olması ve uzman görüşü alarak hareket etmesi gerekiyor. Altın, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak portföylerde yer alabilir, ancak kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hobisiydi 'Aşırı derecede talep var' Memurken emekli olunca kiralayıp başladıHobisiydi 'Aşırı derecede talep var' Memurken emekli olunca kiralayıp başladı
Anayasa Mahkemesi'nden araç sahiplerini ilgilendiren 'iptal' kararı Anayasa Mahkemesi'nden araç sahiplerini ilgilendiren 'iptal' kararı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.172,02
6.172,79
% 1.03
12:30
Ons Altın / TL
191.916,23
191.990,40
% 1.01
12:45
Ons Altın / USD
4.481,47
4.482,04
% 0.97
12:45
Çeyrek Altın
9.875,23
10.092,51
% 1.03
12:30
Yarım Altın
19.688,74
20.185,02
% 1.03
12:30
Ziynet Altın
39.500,92
40.246,58
% 1.03
12:30
Cumhuriyet Altını
41.052,00
41.664,00
% 1.54
12:14
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.