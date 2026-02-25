Altın fiyatları yeniden fırladı! İşte güncel rakamlar...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın, güne yükselişle başladı. ABD Yüksek Mahkemesi’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın bir dizi uygulamasını iptal etmesinin ardından, yatırımcılar ABD tarifelerine ilişkin belirsizliği değerlendirirken güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.

Ons altın dün akşam sert düşüşler yaşadıktan sonra yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün sabah seansında 08.03'te 5 bin 187 dolarda yukarı yönlü hareketlendi. Yükselişini sürdüren ons altın 5 bin 208 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN 7 BİN 314 LİRAYA YÜKSELDİ!

Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü hareketlilik ve dolar/TL kurundaki kısmi yükselişin etkisiyle 7 bin 314 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da ise altın fiyatlarında yükselişlerin olduğu görülüyor.

Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 537 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

PİYASADA BELİRSİZLİK ETKİSİ

ABD Salı günü geçici olarak yüzde 10’luk yeni küresel ithalat tarifesini uygulamaya başladı. Fakat bir Beyaz Saray yetkilisi, Washington’un bu oranı yüzde 15’e çıkarmak için çalıştığını söyledi. Bu durum, Yüksek Mahkeme’nin geçen haftaki kararı sonrası Trump’ın tarife politikalarına ilişkin kafa karışıklığını artırdı.

Bu arada iki ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi, kısa vadede faiz politikasında değişiklik yapma yönünde bir istek olmadığını işaret etti. CME’nin FedWatch aracına göre piyasalar bu yıl üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Rodda, “Altın fiyatlarını yukarı taşıyan ABD mali ve ticaret politikası ile dış politika gibi unsurlar devam ettiği sürece altın için yukarı yönlü hareket alanı hâlâ geniş” ifadelerini kullandı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Jeopolitik cephede ise Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran ile ABD’nin Perşembe günü Cenevre’de üçüncü tur nükleer görüşmeler yapacağını açıkladı.

GÜMÜŞ EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRMÜŞTÜ!

Spot gümüş yüzde 1 artışla ons başına 88,23 dolara yükseldi. Yükselişini sürdüren ons altın 09.04'te 90 doların üzerine çıktı. Gümüş Pazartesi günü iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini görmüştü.

Spot platin yüzde 2,1 artışla 2.212,72 dolara, paladyum ise yüzde 1,4 yükselerek 1.793,68 dolara çıktı.