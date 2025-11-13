Altın fiyatları yükseldi! ABD'de hükümet yeniden açıldı (13 Kasım 2025 Perşembe gram, çeyrek, Cumhuriyet altını)

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatlarında yeniden yükseliş dikkat çekiyor. ABD Başkanı Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi, bu gelişmeyle beraber altın fiyatları da yükseldi. Peki, altın fiyatları yükselişine devam edecek mi, yeniden düşecek mi? Gram altın ne kadar oldu? 13 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Kasım 2025 Perşembe canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 5732 TL, en düşük 5663 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.26 itibarıyla 5715 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın gün içinde en yüksek 4219 dolar, en düşük 4180 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.41 itibarıyla 4207 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD'DE FEDERAL HÜKÜMETİN EN UZUN SÜRELİ KAPANMASI SONA ERDİ

ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisi de 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylamıştı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısına imza attı. Böylelikle ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi.

Cnbc-e'de yer alan habere göre ekonomistler, Çalışma Bakanlığı'nın, aralık ayında yapılacak Fed toplantısı öncesinde kasım ayı istihdam ve enflasyon raporlarını öncelikli hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri de yüksek seyrediyor.

Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altın için olumlu bir ortam oluşturuyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

12 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.43 itibarıyla 4204 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.29 itibarıyla 5719 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.30 itibarıyla 9350 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.30 itibarıyla 18.700 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 01.37 itibarıyla 39.537 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 01.38 itibarıyla 96.109 TL seviyesinde.