Altın yatırımcısına İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın fiyatları son durum... Dalgalı seyrine devam eden altında, sert yükselişin ardından sert düşüş görülmüştü. Halen önceki haftalara göre düşük seyreden altında bundan sonra yönün ne olacağı araştırılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten, altın almayı düşünenler için dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş, ons altın ve gram altın için 2026 yılına yönelik fiyat da verdi. Peki, altın daha da düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatları için beklentiler neler? 4 Kasım Salı güncel altın fiyatları ne kadar? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Kasım 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"YATIRIMCININ ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKEN BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Ekol TV yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Ekim ayında başlayan bir manipülasyon piyasası vardı. Bütün dünyada bir spekülasyon süreci de başlattılar. Sosyal medyada işte altın yok, altın kuyrukları var algısı ciddi bir anlamda altın yatırımcılarının buraya yönlendirdiler. Ama ilginç olan bir şey var. Tekrar Kasım ayı bir ayı itibarıyla Çin Merkez Bankası tekrar yeni bir vergilendirme açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın alımını durdurdu. Merkez bankalarda da bir hareketlilik var. Dolayısıyla yatırımcının çok dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 HAFTA BOYUNCA BU DÜŞÜŞ TRENDİNİN DEVAMINI BEKLEYEBİLİRİZ"

Yine Ekim ayında gram altın tarafında 6.282 TL seviyesini gördük serbest piyasalarda. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.282 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu an 3.995 dolar uluslararası piyasalarda ons altın. Gram altın 5537 lira seviyesinde. Yaklaşık 750 liradan fazla bir değer kaybı var 2 haftalık süreç içerisinde. Yine önümüzdeki 2 hafta boyunca bu düşüş trendinin devamını bekleyebiliriz.

"ALTIN YAVAŞ YAVAŞ KENDİ DEĞERİNİ BULMAYA BAŞLADI"

Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu altın alımını durdurduğu için içeriye biraz daha altın vereceği için o Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 kilogram fiziki altına 11.500 dolar işçilik vardı. O işçilikler 4.500 dolara kadar geriledi. Yani altın yavaş yavaş kendi değerini bulmaya başladı.

"KADEMELİ ALIM FIRSATI BAŞLADI"

Ama yine panik yapmıyoruz. Yine altın yatırımcısına diyorum ki işte kademeli alım fırsatı başladı. Yani bugün yüzde 25 alabilirsin. 2 haftalık süreç içerisinde bu Kasım ayı içerisinde yüzde 25, yüzde 25, yüzde 25 düştükçe toplayın. Tekrar Ocak ayı itibarıyla bir yükseliş trendi karşımızda olabilir. Yani bu Kasım ayında gördüğümüz düşüşler kalıcı değil kısa vadede. Tekrar Ocak ayı itibarıyla yükseliş trendi bekliyoruz.

Yine küresel piyasalarda belirsizlikler devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, Amerika'da hükümetler kapalı, merkez bankaları alımlarına devam ediyor, birçok başlığımız var. Yani puslu havalarda altın her zaman güvenli limandır. Ama bugün itibarıyla yatırımcılar artık kademeli alımlarına başlayabilir. Kasım ayı sonuna kadar bu alımlarını bitirebilir. Al unut modeli düşünülebilir. Ama elinde altın bulunduran yatırımcısı da panik yapmasın. Yani 'daha çok düşecek satalım', o Ekim ayında alım yapanların yanlışını satış yapacaklar yapmasın, beklesin. Bu düşüşler kalıcı değil, geçici. O yüzden altın tarafında bu Kasım ayında beklediğimiz ons altın tarafında 3850, devamında 3800 dolar seviyesine kadar bir gerileme mümkündür.

"2026 YILINDA GRAM ALTIN TARAFINDA 8 BİN 800 TL SEVİYESİ HEDEF KONUMUNDA OLMAYA DEVAM EDECEK YILLIK BAZDA"

Gram altın tarafında 5 bin 500 TL, 5 bin 400 TL bu seviyeleri yine beklemeye devam edeceğiz. Ama kademeli alım yapmak iyidir. Topyekün bütün birikimleri altın yapmak iyi bir şey değildir. Portföyleri yine çeşitlendireceğiz. Yine emtia fiyatlarında 2026 yılında yükseliş yönlü beklentimiz uzun vadede devam ediyor. Yine 2026 yılında ons altın tarafında işte 4880 dolar seviyesi, gram altın tarafında yine 8 bin 800 TL seviyesi hedef konumunda olmaya devam edecek yıllık bazda. O yüzden altın fiyatlarının bugünlerdeki düşüşü bir alım fırsatı olarak karşımızda duruyor"

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 2,2 artışla 5 bin 855 TL'den tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın fiyatları, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 833 TL seviyesinde bulunuyordu, çeyrek altın fiyatı 10 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 460 liradan satılıyordu. Güne düşüşle başlayan ons altın fiyatı da sabah saatlerinde önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 4 bin 325 dolarda seyrediyordu.

Son olarak gram altın fiyatları saat 13.55 itibarıyla 5404 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın fiyatı da saat 14.10 itibarıyla 3992 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

4 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.10 itibarıyla 3992 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.55 itibarıyla 5404 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.57 itibarıyla 8835 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.58 itibarıyla 17.674 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.12 itibarıyla 36.986 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.12 itibarıyla 89.906 TL seviyesinde.