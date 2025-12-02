Altın fiyatlarında dalgalanma: Yatırımcılar Fed kararlarını bekliyor

Altın piyasaları, 2 Aralık 2025 Salı günü karışık sinyaller veriyor. Ons altın, Pazartesi günü altı haftanın zirvesine ulaşmasının ardından, Salı günü erken saatlerde hafif bir düşüş yaşadı. Bu düşüşte, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve kâr realizasyonlarının etkili olduğu belirtiliyor. Spot altın, %0,4'lük bir düşüşle ons başına 4.215,48 dolara gerilerken, Aralık teslimi ABD altın vadeli işlemleri %0,6 azalarak 4.247,10 dolardan işlem görüyor. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri, iki haftanın zirvesine yakın seyretmesi, faiz getirisi olmayan altına olan talebi azaltıyor.

Yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası yönünü etkileyebilecek makroekonomik veriler bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da yakından takip edilecek. Piyasalar, Fed'in faiz artırımlarına ne zaman son vereceği ve ne zaman faiz indirimlerine başlayabileceği konusunda belirsizlik yaşıyor.

Türkiye piyasasında ise gram altın, 5.000 TL seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dolar kurundaki hareketlilik ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, gram altının seyrini etkileyen temel faktörler olmaya devam ediyor. CNN Türk Finans'ın haberine göre, 1 Aralık Pazartesi günü itibarıyla gram altın fiyatı 5.000 TL'nin üzerinde işlem görüyordu. Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları da gram altındaki yükselişe paralel olarak artış gösterdi.

Altın yatırımcısı 2025 yılında %62 oranında kazanç elde etti. Bu, altının yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini koruduğunu gösteriyor. Ancak, gelecekteki getiriler, Fed'in para politikası kararları, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler gibi çeşitli faktörlere bağlı olacak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri de altın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli faktör. TCMB'nin son faiz indirimi, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine ve dolayısıyla altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. TÜFE'deki artış da altın yatırımcılarını destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Ekim ayında TÜFE'deki %2,55'lik aylık artış ve %32,87'lik yıllık artış, enflasyona karşı korunma aracı olarak altına olan talebi artırıyor.

Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikaları nedeniyle dalgalı bir seyir izlemeye devam edecek. Yatırımcıların, Fed'in açıklamalarını ve makroekonomik verileri yakından takip ederek, bilinçli yatırım kararları almaları önem taşıyor. Gram altın yatırımcıları ise dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gelişmeleri dikkate alarak pozisyonlarını belirlemeli.