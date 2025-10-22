Altın fiyatlarında sert düşüş: Yatırımcı ne yapmalı?

Altın, son 5 yılın en büyük düşüşünü yaşarken, uzmanlar yatırımcılara yön veriyor.

Altın piyasası, 2025 Ekim ayında sert bir düşüş trendine girdi. Gram altın, 5 bin TL seviyesinin üzerine çıktıktan sonra yaşanan bu gerileme, yatırımcıları tedirgin etti. CNN Türk Finans'ın aktardığına göre, küresel ekonomik gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ana nedenleri arasında yer alıyor. İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye düzenlenen operasyon, Gazze'deki gelişmeler ve KKTC seçimleri gibi ülke gündemindeki olaylar da piyasayı etkileyen faktörler arasında sayılıyor. Bigpara'nın haberine göre, bu düşüş son 5 yılın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti. Sabah'ın haberine göre ise İslam Memiş, düşüş sonrası yatırımcılara 'elinde olan beklesin' tavsiyesinde bulundu. Peki, bu düşüşün arkasında yatan temel sebepler neler? Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarının altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. FED'in faiz artırımlarına devam etmesi, doların değerini yükseltirken, altının cazibesini azaltıyor. Ayrıca, küresel enflasyon beklentilerindeki değişiklikler ve yatırımcıların risk iştahının artması da altın talebini düşüren etkenler arasında yer alıyor. Jeopolitik riskler her ne kadar altını güvenli liman olarak ön plana çıkarsa da, bu risklerin kısa vadeli etkileri sınırlı kalabiliyor. Uzmanlar, orta ve uzun vadede altının hala önemli bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor ancak kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Altın fiyatlarındaki düşüş, kısa vadeli bir düzeltme hareketi mi, yoksa daha uzun soluklu bir trendin başlangıcı mı, sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği konu. Uzmanlar, piyasayı yakından takip etmeyi, riskleri dağıtmayı ve panik satışlarından kaçınmayı öneriyor. Altın yatırımcıları, uzman görüşlerini dikkate alarak ve kendi risk toleranslarını göz önünde bulundurarak hareket etmelidir. Özellikle kısa vadeli al-sat stratejileri yerine, uzun vadeli yatırım perspektifiyle hareket etmek daha sağlıklı olabilir. Piyasaların genel durumu ve küresel ekonomik gelişmeler yakından izlenerek, olası fırsatlar değerlendirilebilir.