FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatlarında sert düşüş: Yatırımcı ne yapmalı?

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle son günlerde önemli bir düşüş gösterdi. Özellikle gram altın ve ons altın fiyatlarındaki gerileme, yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Uzmanlar, düşüşün nedenlerini ve gelecekteki olası senaryoları değerlendirerek yatırımcılara tavsiyelerde bulunuyor.

Altın fiyatlarında sert düşüş: Yatırımcı ne yapmalı?
Cansu Akalp

Altın, son 5 yılın en büyük düşüşünü yaşarken, uzmanlar yatırımcılara yön veriyor.

Altın piyasası, 2025 Ekim ayında sert bir düşüş trendine girdi. Gram altın, 5 bin TL seviyesinin üzerine çıktıktan sonra yaşanan bu gerileme, yatırımcıları tedirgin etti. CNN Türk Finans'ın aktardığına göre, küresel ekonomik gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ana nedenleri arasında yer alıyor. İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye düzenlenen operasyon, Gazze'deki gelişmeler ve KKTC seçimleri gibi ülke gündemindeki olaylar da piyasayı etkileyen faktörler arasında sayılıyor. Bigpara'nın haberine göre, bu düşüş son 5 yılın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti. Sabah'ın haberine göre ise İslam Memiş, düşüş sonrası yatırımcılara 'elinde olan beklesin' tavsiyesinde bulundu. Peki, bu düşüşün arkasında yatan temel sebepler neler? Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarının altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. FED'in faiz artırımlarına devam etmesi, doların değerini yükseltirken, altının cazibesini azaltıyor. Ayrıca, küresel enflasyon beklentilerindeki değişiklikler ve yatırımcıların risk iştahının artması da altın talebini düşüren etkenler arasında yer alıyor. Jeopolitik riskler her ne kadar altını güvenli liman olarak ön plana çıkarsa da, bu risklerin kısa vadeli etkileri sınırlı kalabiliyor. Uzmanlar, orta ve uzun vadede altının hala önemli bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor ancak kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Altın fiyatlarındaki düşüş, kısa vadeli bir düzeltme hareketi mi, yoksa daha uzun soluklu bir trendin başlangıcı mı, sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği konu. Uzmanlar, piyasayı yakından takip etmeyi, riskleri dağıtmayı ve panik satışlarından kaçınmayı öneriyor. Altın yatırımcıları, uzman görüşlerini dikkate alarak ve kendi risk toleranslarını göz önünde bulundurarak hareket etmelidir. Özellikle kısa vadeli al-sat stratejileri yerine, uzun vadeli yatırım perspektifiyle hareket etmek daha sağlıklı olabilir. Piyasaların genel durumu ve küresel ekonomik gelişmeler yakından izlenerek, olası fırsatlar değerlendirilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gayrimenkulde tepede İstanbul var! İşte en çok tercih edilen ilçeler ve fiyatları...Gayrimenkulde tepede İstanbul var! İşte en çok tercih edilen ilçeler ve fiyatları...
Ücretsiz öğretiyor! '2-3 ay sıra bekleyen olurdu' Sosyal medyadan sipariş geliyorÜcretsiz öğretiyor! '2-3 ay sıra bekleyen olurdu' Sosyal medyadan sipariş geliyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.481,65
5.482,52
% -1.53
16:26
Ons Altın / TL
171.099,12
171.149,09
% -1.15
16:41
Ons Altın / USD
4.076,38
4.076,91
% -1.19
16:41
Çeyrek Altın
8.770,64
8.963,92
% -1.53
16:26
Yarım Altın
17.481,35
17.922,01
% -1.56
16:26
Ziynet Altın
35.072,31
35.734,40
% -1.56
16:26
Cumhuriyet Altını
38.348,00
38.930,00
% -4.6
15:43
Anahtar Kelimeler:
Altın fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.