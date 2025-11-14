Altın şahlandı, ekran yeşile döndü 'O sorunun cevabı hayır' Kuyumcuya gitmeden bu uyarıya dikkat!

Altında 3 hafta süren kar satışlarının ardından bu haftaya yükseliş ile başladı. Haftanın son gününde ise ivmesinden artıran gram altın, 6 bin TL seviyesine koşuyor. Geçen hafta Cuma günü 4 bin 1 dolar seviyesi ile kapanan ons altın, şu sıralar 4.201,31 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altının haftalık değer artışı yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın yatırımcısı ise gram altını yakından takip ediyor. Ekim ayında 5 bin 243 TL seviyesine kadar düşen gram altın, yüzde 9,3 oranında yükseldi ve 6 bin TL seviyesine yaklaştı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 5.985 TL’ye yükseldi. Çeyrek altın ise 9.347,06 TL seviyesinde bulunuyor.

Altının yeniden yükselmesinin birkaç nedeni var. Buna göre, ABD'de hükümetin yeniden açılmasına rağmen bazı ekonomik verilerin hiç ortaya çıkmayacağı endişesi yaşanıyor. Öte yandan dolar endeksinin yeniden güç kaybederek 99 sınırına kadar gerilemesi de ons altına destek oluyor.

ALTIN ALINMALI MI?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın almayı düşünenler için uyarılarda bulundu. Memiş, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:



"Ons altın tarafında tekrar önümüzdeki haftalarda düşüş beklentim devam ediyor. O yüzden bu seviyelerden altın almanın ben yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama yine orta ve uzun vadeyi yorumladığımız zaman yani 2026 yılına baktığımız zaman yine ons altın tarafında 4800 dolar seviyeleri var. Yine buraları görmeye devam edeceğiz ama şu anda kısa vadeli yıl sonuna kadar ben altın tarafında alım yönlü bir kararımın olmadığını tekrar sözü olarak beyan edebilirim"



"ÇOK SERT DALGALANIYOR"

Gram altın için de konuşan Memiş, "Çok sert dalgalanmaya devam ediyor. Buralardan gram altın alır mıydım sorusunun cevabı ben de hayır. Önümüzdeki haftayı beklerdim. Burada 5650 TL destek seviyesi yine geçerliliğini korumakta. Bu seviyeden ben özellikle bu hafta altın almak için uygun bir hafta olmadığını pazartesi günü söylemiştim. Bir hafta düşüş göreceğiz, bir hafta yükseliş göreceğiz. Bir hafta düşüş, bir hafta yükseliş göreceğiz. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon fiyatlaması devam edecek" deyip sözlerini noktaladı.