Altından İsrail-İran savaşına ilk tepki: 8 bin TL’yi aştı! Bir yeni rekor daha geldi

Afganistan ile Pakistan arasında başlayan savaş, ABD ile İsrail’in İran’a saldırması jeopolitik gerilimleri artırdı. Dünya borsaları kapalı olmasından dolayı Pazartesi günü piyasalar yakından takip edilecek. Ancak bugün Kapalı Çarşı’da gram altın 8 bin TL’yi aştı. Gram altın geçtiğimiz ay da 8 bin TL’yi aşmıştı. Peki 28 Şubat 2026 tarihinde güncel gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın tabelasında güncel durum…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Dünyada bir savaşın daha fitili ateşlendi. ABD ile İran arasında müzakereler bir sonuca bağlanmadan bugün İran’a saldırı başladı. ABD ile İsrail’in beraber saldırdığı İran’dan ise İsrail’e füze atışı ile misilleme gerçekleştirildi.

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürerken Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada "Artık sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" sözlerini kullandı.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Orta Doğu’dan gelen sıcak haber akışını tüm dünya yakından takip ediyor. Pazartesi günü piyasaların nasıl açılacağı yatırımcının merak noktasındayken Kapalı Çarşı’da fiyatlamalar başladı.

KAPALI ÇARŞI’DA GRAM ALTIN 8 BİN TL’Yİ AŞTI!

Ocak ayının son günlerinde 8 bin TL’yi aşarak rekor kıran altın, bu hızlı yükselişin ardından sert düşüş yaşamıştı. 900 TL’lik ani kayıp ile yatırımcısında tedirginlik oluşturan sarı metal yeniden hareketlendi.

Kapalı Çarşı’da gram altın bu hafta en yüksek 7 bin 826 TL’yi görmüştü. Şu sıralar ise Kapalı Çarşı’da gram altın 8 bin TL’yi aşarak rekor kırdı. Şu sıralar gram altın Kapalı Çarşı’da 8 bin 17 TL olarak görülüyor.

28 Şubat 2026 tarihinde güncel altın, gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları yakından takip ediliyor. Anlık canlı olarak altın takibi için tıklayınız…

Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın ons altın kapalı çarşı altın fiyatları
