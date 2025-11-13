'Ben yükselmek istiyorum diyen altın gümüş var' Rekor için çok çarpıcı yorum

Altın fiyatları yükseliş hareketiyle merak uyandırdı. Sert yükseliş sonrası düşüş gelmiş, sonrasında altın yeniden yükselişe geçmişti. Yeni günde de altın yükselişini sürdürdü. Ancak bundan sonra altının seyri nasıl olacak merak ediliyor. Özellikle yıl sonunda hangi rakamların geleceği araştırılıyor. Uzman isimden çok çarpıcı değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? 13 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Kasım 2025 Perşembe canlı altın fiyatları ve altın yorumları...

"BU TEPKİ YÜKSELİŞİ GÜÇLÜ"

TV100 yayınında konuşan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altınla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bu hafta başından bu yana altındaki yükseliş bir miktar sürpriz, bir miktar olması gereken hareketin tersi yönünde hareket ediyor. Çünkü hükümet Amerika'da açıldı, belirsizlik azaldı. Güvenli liman talebinin olmaması lazım. Riskli varlıklara gidiyor yatırımcı. İşte hisse senedine gidiyor ama altında da yükseliş var. Çünkü zaten altın işte 4380 dolarları gördü ons altın, işte 6.000 TL'lere yaklaştı gram altın. Oradan bir düştü. Fakat hep güçlü bir düşüşü görmedik. Yatırımcı hep inandı, güvendi altına. Dolayısıyla altın çok düşmez, Trump olduğu sürece bu belirsizlikler olduğu sürece altın gider inancıyla görece diri duruyordu zaten. Bir de üstüne hükümet açılınca şöyle bir fiyatlama gündeme geldi; artık Fed veri alabilir hükümet açıldığına göre, aralıkta bir faiz indirimi de artık daha muhtemeldir fiyatlamasıyla biraz olması gerekenin tersi yönünde bir hareket var ve tepki var. Bu tepki yükselişi güçlü. Dolayısıyla şimdilik tam anlamıyla çok yeni rekorlar, yeni zirveler gelir demek için bir miktar erken ama hareket güçlü. Onu söyleyebilirim.

"YÜKSELME İSTEĞİ GÜÇLÜ ALTIN VE GÜMÜŞ VAR"

Yani kabaca 4200 dolar üzerinde tutunması ki 4210 dolarda. Hele ki gümüşteki hareket altına göre son 34 gündür daha da güçlü. Altın gümüş rasyosu düşüyor. Onu söyleyebilirim. Yani 54 dolara ulaşan bir gümüş var. Onun için teknik olarak baktığımda, özellikle teknik olarak baktığımda çok güçlü yükselme isteği güçlü altın ve gümüş var.

"DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

Temel olarak baktığımda yeni rekorlara kadar gidebilir. Fakat o yeni rekorları kalıcı olarak kırması mümkün olabilir mi oraya bir bakmak lazım. Çünkü sanki bana şey gibi geliyor; evet yükselecek 4380 dolarlar, zaten gümüşte bir şey kalmadı 56,5 dolar... Dolayısıyla da bu inanmışlık, foma etkisi diyoruz biz buna. Yani yükselişi kaçırmamanın etkisiyle birlikte buralara gideriz. Buraları geçmek çok kolay olmayabilir ama olur da diyelim ki bir haber daha geldi altını destekleyen. İşte o zaman belki tarihi rekorlar üstüne çıkma, beklediğimizden daha hızlı orada tutunma, yeni rekorların gelmesi mümkün olabilir. Onun için evet teknik olarak güçlü, ben yükselmek istiyorum diyen altın gümüş var ama bunun ralliye dönüşmesi için de sanki temel olarak bazı etkenlere de ihtiyaç var. Dikkatli olmak lazım.

YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

Onun için yani kademeli alım için bence yer var. Çok yüklü girmemek lazım. Çünkü hala rekorları, tarihi rekorları geçemediğimiz için bir satış da gelebilir ama pozitif bir ivme görüyorum altın gümüşte. Sene sonunda da ben açıkçası şöyle söyleyeyim; genel olarak beklentim benim de 4200 - 4400 dolar arasıdır genel itibarıyla. Yani bir tarihi rekoru kıracağımız kanaatindeyim. Çünkü Fed faiz indirecek. Mutlaka bunun etkisi olacak. Onun için 4400'lere kadar bir yükselişin olabileceğini düşünüyorum sene sonuna kadar"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

12 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.09 itibarıyla 4228 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.53 itibarıyla 5746 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.54 itibarıyla 9393 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.55 itibarıyla 18.785 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.09 itibarıyla 39.758 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.08 itibarıyla 96.629 TL seviyesinde.