Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Mart Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

03 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Ons altın fiyatı 5.311,43 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Yerel piyasalarda ise gram altın 7.504,217 TL alış, 7.505,687 TL satış fiyatları ile dikkat çekiyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yatırım yapmayı düşünenler için piyasa gelişmelerini takip etmek hayati öneme sahip.

Altın fiyatları, 03 Mart 2026 tarihinde önemli bir durum sergiliyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.311,43 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bunun yanı sıra yerel piyasalardaki fiyatlar da dikkate alınmalı.

Gram altın, yatırımcılar için popüler bir seçenek. Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 7.504,217 TL, satış fiyatı ise 7.505,687 TL. Bu fiyatlar, piyasanın durumuna ve döviz kurlarındaki değişikliklere bağlı olarak sürekli olarak değişiyor.

Piyasalarda çeyrek altın ve yarım altın fiyatları da dikkat çekiyor. Çeyrek altın alış fiyatı 12.006,75 TL, satış fiyatı ise 12.271,80 TL. Yarım altının alış fiyatı 23.938,45 TL, satış fiyatı 24.543,60 TL. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 50.693 TL, satış fiyatı 51.459 TL olarak kaydedildi. Bu ürünler, düğün ve özel günlerde tercih ediliyor.

Gremse altın gibi büyük birimlerdeki altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gremse altın alış fiyatı 122.473 TL, satış fiyatı 124.960 TL seviyesinde. Ata altının alış fiyatı 50.464 TL, satış fiyatı 51.363 TL. Ziynet altınların alış fiyatı 48.026,99 TL, satış fiyatı ise 48.937,08 TL.

Altın bilezikleri de önemli bir yatırım aracı. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.143,64 TL, satış fiyatı 5.481,07 TL. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 5.246,76 TL, satış fiyatı 6.215 TL. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.877,66 TL, satış fiyatı 7.260,03 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamlar, hediye arayan tüketiciler için önem taşıyor.

Son olarak, serbest piyasada 0.995 ayar has altın alış fiyatı 7.466,696 TL, satış fiyatı ise 7.468,159 TL olarak kaydedildi. Altın piyasası, dalgalanmalara karşı hassas bir yapıya sahip. Bu nedenle yatırımcıların dikkatli olmaları önemli. Piyasa gelişmelerini yakından takip etmekte fayda var. Yatırımcıların bu verileri değerlendirerek bilinçli kararlar almaları gerekiyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.525,45
7.526,34
% -0.13
11:10
Ons Altın / TL
233.660,94
233.764,75
% -0.28
11:25
Ons Altın / USD
5.315,49
5.316,33
% -0.32
11:25
Çeyrek Altın
12.040,72
12.305,56
% -0.13
11:10
Yarım Altın
24.006,18
24.611,13
% -0.13
11:10
Ziynet Altın
48.162,87
49.071,72
% -0.13
11:10
Cumhuriyet Altını
50.693,00
51.459,00
% -2.41
16:42
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
