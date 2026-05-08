Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Mayıs Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

8 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşanıyor. Ons altın 4.726,74 Dolar seviyesine çıkarken, gram altın alış fiyatı 6.892,236 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın ise 11.027,58 TL'den işlem görmekte. Ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki değişimler, altına olan talebi artırıyor. Yatırımcıların bilinçli kararlar alması için piyasa dinamiklerini takip etmesi önem taşıyor. Altın, yatırım dünyasında değerini korumaya devam ediyor.

Altın Fiyatlarında Güncel Durum: 08 Mayıs 2026

Bugün 8 Mayıs 2026. Altın fiyatlarında önemli hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.726,74 Dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu değer, yatırımcılar için temel bir gösterge niteliği taşıyor. Piyasalardaki dalgalanmaları etkileyebilecek bir seviye olarak değerlendiriliyor.

Gram altın fiyatları ise alışta 6.892,236 TL, satışta ise 6.893,125 TL seviyesine yükseldi. Özellikle gram altın, Türkiye piyasasında bireysel yatırımcılar arasında popüler bir yatırım aracı. Yatırımcıların gram altına olan ilgisi, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle artış gösteriyor.

Aynı zamanda ons altın için alış ve satış fiyatları sırasıyla 214.380,15 TL ve 214.427,14 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, global altın piyasasında yaşanan gelişmelere bağlı. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyon oranlarının yükselmesi, altın talebini artırıyor.

Daha ince altın ürünleri için fiyatlar şu şekilde. Çeyrek altın alış fiyatı 11.027,58 TL, satış fiyatı ise 11.270,26 TL. Yarım altın alış fiyatı 21.986,23 TL, satış fiyatı ise 22.540,52 TL seviyelerinde. Cumhuriyet altını, alışta 45.808 TL, satışta ise 46.492 TL olarak işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın yatırımının yaygınlaşmasını sağlıyor.

Gremse altın alış 111.293 TL, satış ise 112.586 TL’den işlem görmekte. Ata altın fiyatı alışta 45.857 TL, satışta 46.174 TL seviyesinde bulunuyor. Ziynet altın alış fiyatı 44.110,31 TL, satış fiyatı ise 44.943,18 TL olarak belirlenmiş. Bu değerler düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen altın ürünleri arasında önemli bir yere sahip.

Bunların yanında bilezik fiyatları dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.757,42 TL, satışta ise 4.987,93 TL. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.801,11 TL, satış fiyatı ise 5.500 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 6.250,06 TL, satışta ise 6.539,28 TL seviyelerine yükselmiştir. Bu fiyatlar, özellikle takı amaçlı alımlarda önemli bir referans oluşturuyor.

Altın bugünkü fiyatları ile yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunmakta. Ekonomik göstergelere ve piyasa koşullarına bağlı, altın yatırım dünyasında önemli bir varlık sınıfı olmaya devam ediyor. Piyasa dinamiklerini takip ederek bilinçli kararlar almak bu dönemde önem taşıyor. Altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği, yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.889,26
6.890,03
% 1.08
10:09
Ons Altın / TL
213.517,15
213.597,56
% 0.74
10:24
Ons Altın / USD
4.707,22
4.707,82
% 0.47
10:24
Çeyrek Altın
11.022,81
11.265,20
% 1.08
10:09
Yarım Altın
21.976,93
22.530,60
% 1.08
10:09
Ziynet Altın
44.091,65
44.923,41
% 1.08
10:09
Cumhuriyet Altını
45.808,00
46.492,00
% 1.13
17:00
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

