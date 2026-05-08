Bugün çeyrek altın kaç TL? 08 Mayıs Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Durum: 08 Mayıs 2026

Bugün 8 Mayıs 2026. Altın fiyatlarında önemli hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.726,74 Dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu değer, yatırımcılar için temel bir gösterge niteliği taşıyor. Piyasalardaki dalgalanmaları etkileyebilecek bir seviye olarak değerlendiriliyor.

Gram altın fiyatları ise alışta 6.892,236 TL, satışta ise 6.893,125 TL seviyesine yükseldi. Özellikle gram altın, Türkiye piyasasında bireysel yatırımcılar arasında popüler bir yatırım aracı. Yatırımcıların gram altına olan ilgisi, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle artış gösteriyor.

Aynı zamanda ons altın için alış ve satış fiyatları sırasıyla 214.380,15 TL ve 214.427,14 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, global altın piyasasında yaşanan gelişmelere bağlı. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyon oranlarının yükselmesi, altın talebini artırıyor.

Daha ince altın ürünleri için fiyatlar şu şekilde. Çeyrek altın alış fiyatı 11.027,58 TL, satış fiyatı ise 11.270,26 TL. Yarım altın alış fiyatı 21.986,23 TL, satış fiyatı ise 22.540,52 TL seviyelerinde. Cumhuriyet altını, alışta 45.808 TL, satışta ise 46.492 TL olarak işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın yatırımının yaygınlaşmasını sağlıyor.

Gremse altın alış 111.293 TL, satış ise 112.586 TL’den işlem görmekte. Ata altın fiyatı alışta 45.857 TL, satışta 46.174 TL seviyesinde bulunuyor. Ziynet altın alış fiyatı 44.110,31 TL, satış fiyatı ise 44.943,18 TL olarak belirlenmiş. Bu değerler düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen altın ürünleri arasında önemli bir yere sahip.

Bunların yanında bilezik fiyatları dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.757,42 TL, satışta ise 4.987,93 TL. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.801,11 TL, satış fiyatı ise 5.500 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 6.250,06 TL, satışta ise 6.539,28 TL seviyelerine yükselmiştir. Bu fiyatlar, özellikle takı amaçlı alımlarda önemli bir referans oluşturuyor.

Altın bugünkü fiyatları ile yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunmakta. Ekonomik göstergelere ve piyasa koşullarına bağlı, altın yatırım dünyasında önemli bir varlık sınıfı olmaya devam ediyor. Piyasa dinamiklerini takip ederek bilinçli kararlar almak bu dönemde önem taşıyor. Altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği, yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor.