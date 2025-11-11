Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Kasım Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

11 Kasım 2025 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları merakla takip edilmektedir. Bugün, ons altın fiyatı 4.130,69 Dolar seviyesindedir. Bu durum, altın piyasasında önemli bir göstergedir. Özellikle ons altının dolara bağımlılığı, piyasa dalgalanmalarıyla değişkenlik gösterir. Ekonomik belirsizlikler de bu değişimi etkilemektedir.

Gram altın fiyatları ise alışta 5.610,365 TL, satışta 5.611,125 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım aracıdır. Yerel piyasalarda dalgalanmalar yaşanmaktadır. Gram altın fiyatları bu değişimlerden etkilenmektedir.

Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi türler yatırımcılar tarafından izlenmektedir. Çeyrek altın alış fiyatı 8.976,58 TL, satış fiyatı 9.174,19 TL’dir. Yarım altın alış fiyatı 17.897,06 TL, satış fiyatı 18.348,38 TL’dir. Cumhuriyet altını ise alışta 38.057 TL, satışta 38.633 TL’dir. Bu bilgiler, altın alacak bireyler için referans oluşturmaktadır.

Gremse altın, Ata altın ve ziynet altın gibi diğer türlerde de fiyatlar dikkat çekmektedir. Gremse altın alış fiyatı 93.466 TL, satış fiyatı 94.326 TL civarındadır. Ata altın alış fiyatı 38.535 TL, satış fiyatı 38.804 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın fiyatları ise alışta 35.906,34 TL, satışta 36.584,53 TL’dir. Tüm bu değerler, yatırımcılar için önemli rehber niteliğindedir.

Bilezik piyasasında da dikkat çeken fiyatlar bulunmaktadır. 14 ayar bilezik gram alış fiyatı 3.172,91 TL, satış fiyatı 4.271,05 TL’dir. 18 ayar bilezik gram alış fiyatı 4.041,66 TL, satış fiyatı ise 4.615 TL’dir. 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 5.251,48 TL, satış fiyatı ise 5.491,53 TL olarak kaydedilmiştir. Bu rakamlar, bilezik alım-satımında dikkate alınmalıdır.

Serbest 0,995 has altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Alış fiyatı 5.582,313 TL, satış fiyatı 5.583,069 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, piyasa koşullarına göre stratejilerini geliştirirken bu fiyat aralıklarını değerlendirmektedir. Bugünkü veriler, Türk altın pazarındaki hareketliliği anlamak için önemlidir.