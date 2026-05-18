FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Mayıs Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasası, 18 Mayıs 2026'da uluslararası arenada önemli dalgalanmalar yaşıyor. Ons altın fiyatı 4.546,83 Dolar olarak belirlenirken, Türkiye’de gram altın 6.657,73 TL seviyesine ulaştı. Yatırımcılar için çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatları da dikkat çekici; alış fiyatları sırasıyla 10.652,37 TL ve 44.191 TL olarak kaydedildi. Bu dinamik fiyat hareketleri, ekonomik gelişmelere bağlı olarak yatırım stratejilerini etkiliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Mayıs Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın piyasası, 18 Mayıs 2026 tarihinde uluslararası arenada hareketli bir gün geçiriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.546,83 Dolar olarak belirlenmiş. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir gösterge. Dolar bazındaki bu fiyat, dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak oluştu. Jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. Türkiye'deki altın fiyatları, bu yansımalarla şekilleniyor.

Gram altın fiyatları, alışta 6.657,73 TL, satışta 6.658,64 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın, Türkiye’deki yatırımcılar arasında oldukça popüler. Genellikle en çok tercih edilen yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Yükselen fiyatlar, yatırımcıların altın tutma stratejilerini de etkiliyor. Bu durum, önemli bir ivme kazanacak gibi görünüyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Mayıs Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.652,37 TL, satışta 10.886,88 TL olarak kaydediliyor. Yarım altın ise alışta 21.238,17 TL, satışta 21.773,75 TL seviyesine yükselmiş durumda. Altın, çeyrek ve yarım şekliyle düğünler için tercih ediliyor. Bu fiyat artışları, talep ve arz dengesini de etkileyebilir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Cumhuriyet altını alışta 44.191 TL, satışta ise 44.856 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Gremse altın alış fiyatı 107.973 TL, satış fiyatı 109.202 TL olarak belirlenmiş. Ata altın ise alış fiyatı 44.455 TL, satış fiyatı 44.773 TL seviyelerinde işlem görmekte. Ziynet altın, alışta 42.609,48 TL, satışta 43.414,33 TL seviyesinde bulunuyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.642,39 TL, satışta 4.852,70 TL olarak geçiyor. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.651,54 TL, satışta 5.366 TL seviyelerinde işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.063,13 TL, satışta 6.341,64 TL'ye ulaşmış durumda. Bu fiyatlar, yatırım yapmayı planlayanlar için kıstas olmaktadır.

Altın fiyatları, 18 Mayıs 2026 itibarıyla arz-talep dengesi ve ekonomik gelişmelerle şekillenen dinamik bir yapı sergiliyor. Yatırımcıların bu verileri dikkate alarak karar almaları önem taşıyor. Altın, güvenli liman olarak görülüyor. Bu tür fiyat değişimlerini yakından takip etmekte fayda var.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyorİspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ilk çeyrekte arttıTicari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ilk çeyrekte arttı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.662,81
6.663,66
% 0.28
11:05
Ons Altın / TL
207.157,99
207.238,06
% 0.26
11:20
Ons Altın / USD
4.545,52
4.546,16
% 0.12
11:20
Çeyrek Altın
10.660,50
10.895,08
% 0.28
11:05
Yarım Altın
21.254,36
21.790,16
% 0.28
11:05
Ziynet Altın
42.642,26
43.447,73
% 0.28
11:05
Cumhuriyet Altını
44.191,00
44.856,00
% -0.07
13:01
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.