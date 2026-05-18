Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Mayıs Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasası, 18 Mayıs 2026 tarihinde uluslararası arenada hareketli bir gün geçiriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.546,83 Dolar olarak belirlenmiş. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir gösterge. Dolar bazındaki bu fiyat, dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak oluştu. Jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. Türkiye'deki altın fiyatları, bu yansımalarla şekilleniyor.

Gram altın fiyatları, alışta 6.657,73 TL, satışta 6.658,64 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın, Türkiye’deki yatırımcılar arasında oldukça popüler. Genellikle en çok tercih edilen yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Yükselen fiyatlar, yatırımcıların altın tutma stratejilerini de etkiliyor. Bu durum, önemli bir ivme kazanacak gibi görünüyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.652,37 TL, satışta 10.886,88 TL olarak kaydediliyor. Yarım altın ise alışta 21.238,17 TL, satışta 21.773,75 TL seviyesine yükselmiş durumda. Altın, çeyrek ve yarım şekliyle düğünler için tercih ediliyor. Bu fiyat artışları, talep ve arz dengesini de etkileyebilir.

Cumhuriyet altını alışta 44.191 TL, satışta ise 44.856 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Gremse altın alış fiyatı 107.973 TL, satış fiyatı 109.202 TL olarak belirlenmiş. Ata altın ise alış fiyatı 44.455 TL, satış fiyatı 44.773 TL seviyelerinde işlem görmekte. Ziynet altın, alışta 42.609,48 TL, satışta 43.414,33 TL seviyesinde bulunuyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.642,39 TL, satışta 4.852,70 TL olarak geçiyor. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.651,54 TL, satışta 5.366 TL seviyelerinde işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.063,13 TL, satışta 6.341,64 TL'ye ulaşmış durumda. Bu fiyatlar, yatırım yapmayı planlayanlar için kıstas olmaktadır.

Altın fiyatları, 18 Mayıs 2026 itibarıyla arz-talep dengesi ve ekonomik gelişmelerle şekillenen dinamik bir yapı sergiliyor. Yatırımcıların bu verileri dikkate alarak karar almaları önem taşıyor. Altın, güvenli liman olarak görülüyor. Bu tür fiyat değişimlerini yakından takip etmekte fayda var.