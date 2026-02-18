FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Şubat Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

18 Şubat 2026’da altın fiyatları önemli değişimlere sahne oldu. Ons altın değeri 4.932,39 Dolar olarak belirlendi. Türkiye'deki gram altın fiyatları alışta 6.937,12 TL, satışta ise 6.937,92 TL seviyelerini buldu. Çeyrek altın alış fiyatı 11.099,40 TL, satış fiyatı 11.343,50 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altınları 47.884 TL alış, 48.619 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini ve uluslararası gelişmeleri takip etmeye devam etmeli.

18 Şubat 2026: Günlük Altın Piyasası Raporu

18 Şubat 2026 itibarıyla altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Saat 10.00'da, ons altının değeri 4.932,39 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir referans noktası sunmaktadır. Türkiye'deki altın fiyatları üzerinde de büyük etkiler yarattığı görülmektedir.

Gram altın fiyatları yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Alış fiyatı 6.937,12 TL, satış fiyatı ise 6.937,92 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarını doğrudan etkileyen bir gösterge niteliğindedir. Çeyrek altın alış fiyatı 11.099,40 TL'dir. Satış fiyatı ise 11.343,50 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın alış fiyatı 22.129,42 TL'dir. Yarım altın satış fiyatı 22.687,01 TL seviyelerinde işlem görmektedir.

Cumhuriyet altınları, tasarruf sahipleri ve yatırımcılar için bir alternatif sunmaktadır. Cumhuriyet altınlarının alış fiyatı 47.884 TL'dir. Satış fiyatı 48.619 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altınları da piyasada önemli bir yer bulmaktadır. Alış fiyatı 118.236 TL, satış fiyatı ise 119.882 TL'dir.

Bireysel yatırımcıların tercih ettikleri ata altın ve ziynet altın fiyatları da güncel verilere göre değişiklik göstermektedir. Ata altın alış fiyatı 48.732 TL, satış fiyatı 49.203 TL'dir. Ziynet altın alış fiyatı 44.397,58 TL, satış fiyatı 45.235,26 TL seviyelerinde bulunmaktadır.

Altın takı sektörü için önemli olan bilezik fiyatlarında da farklılıklar gözlemlenmektedir. 14 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.997,18 TL'dir. Satış fiyatı ise 5.278,58 TL olarak işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramının alış fiyatı 5.109,25 TL'dir. Satış fiyatı 5.900 TL olarak dikkat çekmektedir. 22 ayar bilezik fiyatları ise alışta 6.639,67 TL, satışta 6.964,08 TL seviyelerinde yer almaktadır.

0.995 saflıktaki serbest altın fiyatları da yatırım kararlarında önemli bir değişken olarak öne çıkıyor. Bu altınların alış fiyatı 6.902,436 TL'dir. Satış fiyatı 6.903,233 TL olarak belirlenmiştir.

Altın fiyatları piyasa dinamiklerine bağlı olarak dalgalanma göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların yakından takip etmesi gereken bir konu olmaya devam etmektedir. Yatırımcıların fiyatları etkileyen uluslararası ve yerel gelişmeleri dikkatlice izlemeleri oldukça önemlidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.945,91
6.946,94
% 1.3
10:17
Ons Altın / TL
216.098,76
216.186,82
% 1.33
10:32
Ons Altın / USD
4.939,31
4.939,90
% 1.26
10:32
Çeyrek Altın
11.113,46
11.358,25
% 1.3
10:17
Yarım Altın
22.157,47
22.716,50
% 1.3
10:17
Ziynet Altın
44.454,16
45.294,37
% 1.3
10:17
Cumhuriyet Altını
47.884,00
48.619,00
% -1.04
17:00
