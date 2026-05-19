Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Mayıs Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarında son dönemdeki dalgalanmalar, yatırımcıların radarında. 19 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla piyasalardaki altın fiyatları dikkat çekicidir.

Bu saat itibarıyla ons altının fiyatı 4.548,18 dolardır. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Ons altın fiyatları, piyasanın genel durumu hakkında bilgiler sunmaktadır.

Gram altın fiyatları alışta 6.664,422 TL, satışta ise 6.665,345 TL'dir. Gram altın, yurt içindeki bireysel yatırımcılar arasında popülerdir.

Çeyrek altın alışta 10.663,08 TL, satışta 10.897,84 TL seviyelerindedir. Geleneksel olarak düğünlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Yarım altın ise alışta 21.259,51 TL, satışta 21.795,68 TL'dir.

Cumhuriyet altını da dikkat çekici seviyelerdedir. Alış fiyatı 44.475 TL, satış fiyatı 45.146 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın fiyatları 107.766 TL alış, 109.037 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. 14 ayar bileziklerin alış fiyatı 3.635,25 TL, satış fiyatı ise 4.846,10 TL'dir. Ayrıca, 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.647,43 TL alış, 5.366 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir.

22 ayar bilezikte alış fiyatı 6.051,52 TL, satış fiyatı 6.331,99 TL seviyelerine ulaşmıştır. Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.631,10 TL, satış fiyatı ise 6.632,018 TL'dir.

Yatırımcılar için bu fiyatlar, güncel piyasa koşullarını anlamada önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Tüm bu veriler, altın fiyatlarının sürekli izlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ekonomik dalgalanmaların getirdiği belirsizlik dönemlerinde, dayanıklı varlıkların değer kazanmaya devam etmesi, yatırımcıların stratejilerini belirlemede önemlidir.