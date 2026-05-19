Bugün çeyrek altın kaç TL? 19 Mayıs Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları merak ediliyor. 19 Mayıs 2026’da ons altın 4.548,18 dolar, gram altın ise 6.664,422 TL seviyesindedir. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Yatırımcılar, güncel fiyatlarla piyasa koşullarını dikkatlice değerlendirmelidir.

Altın fiyatlarında son dönemdeki dalgalanmalar, yatırımcıların radarında. 19 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla piyasalardaki altın fiyatları dikkat çekicidir.

Bu saat itibarıyla ons altının fiyatı 4.548,18 dolardır. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Ons altın fiyatları, piyasanın genel durumu hakkında bilgiler sunmaktadır.

Gram altın fiyatları alışta 6.664,422 TL, satışta ise 6.665,345 TL'dir. Gram altın, yurt içindeki bireysel yatırımcılar arasında popülerdir.

Çeyrek altın alışta 10.663,08 TL, satışta 10.897,84 TL seviyelerindedir. Geleneksel olarak düğünlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Yarım altın ise alışta 21.259,51 TL, satışta 21.795,68 TL'dir.

Cumhuriyet altını da dikkat çekici seviyelerdedir. Alış fiyatı 44.475 TL, satış fiyatı 45.146 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın fiyatları 107.766 TL alış, 109.037 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. 14 ayar bileziklerin alış fiyatı 3.635,25 TL, satış fiyatı ise 4.846,10 TL'dir. Ayrıca, 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.647,43 TL alış, 5.366 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir.

22 ayar bilezikte alış fiyatı 6.051,52 TL, satış fiyatı 6.331,99 TL seviyelerine ulaşmıştır. Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.631,10 TL, satış fiyatı ise 6.632,018 TL'dir.

Yatırımcılar için bu fiyatlar, güncel piyasa koşullarını anlamada önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Tüm bu veriler, altın fiyatlarının sürekli izlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ekonomik dalgalanmaların getirdiği belirsizlik dönemlerinde, dayanıklı varlıkların değer kazanmaya devam etmesi, yatırımcıların stratejilerini belirlemede önemlidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.650,97
6.651,82
% -0.6
11:32
Ons Altın / TL
207.232,77
207.326,06
% -0.4
11:47
Ons Altın / USD
4.548,03
4.548,61
% -0.39
11:47
Çeyrek Altın
10.641,55
10.875,73
% -0.6
11:32
Yarım Altın
21.216,59
21.751,45
% -0.6
11:32
Ziynet Altın
42.566,21
43.369,87
% -0.6
11:32
Cumhuriyet Altını
44.475,00
45.146,00
% 0.65
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

