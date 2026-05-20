Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Mayıs Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bugün, ons altın fiyatı 4,473.79 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Gram altın alış fiyatı 6,559.01 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ise sırasıyla 10,494.42 TL ve 20,923.24 TL seviyelerine ulaştı. Cumhuriyet altını, alışta 43,915 TL'den işlem görmekte. Yatırımcıların piyasa hareketlerini takip etmesi önemli hale geldi.

Güncel Altın Fiyatları: Piyasalarda Neler Oluyor?

Bugün, altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatı 4,473.79 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Yatırımcılar, bu düşüşlerle birlikte talebin nasıl şekillendiğine odaklanmış durumda.

Gram altın fiyatları ise alışta 6,559.01 TL, satışta ise 6,559.82 TL olarak kaydedilmiştir. Bu seviyeler, Türkiye'deki yatırımcılar için önem taşımaktadır.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10,494.42 TL, satışta ise 10,725.30 TL seviyelerine ulaşmıştır. Yarım altın ise alış fiyatı 20,923.24 TL, satış fiyatı 21,450.60 TL olarak belirlenmiştir.

Cumhuriyet altını fiyatları da ilgi çekici seviyelerde bulunmaktadır. Alış fiyatı 43,915 TL, satış fiyatı ise 44,586 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın fiyatları, alışta 106,235 TL, satışta ise 107,421 TL olarak işlem görmekte. Ata altın fiyatı alışta 43,740 TL, satışta 44,042 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın fiyatları ise alışta 41,977.66 TL, satışta 42,770 TL seviyelerinde bulunmaktadır.

Bilezik fiyatları da dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3,582.33 TL, satışta 4,781.68 TL olarak kaydedilmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4,571.59 TL, satışta ise 5,280 TL seviyelerine ulaşmıştır. 22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 5,965.54 TL, satışta 6,237.84 TL olarak işlem görmektedir. Bu fiyatlar, altın takı alımlarında önemli bir tercih unsuru sunuyor.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6,526.215 TL, satış fiyatı ise 6,527.017 TL olarak belirlenmiştir. Piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, altın her zaman güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor.

Gelecek günlerde altın piyasalarındaki veriler, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından analiz edilmeye devam edecektir. Olası değişimlerin etkileri üzerinde durulacaktır. Yatırımcıların fiyat hareketlerini dikkatle takip etmeleri önemli olmaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.569,40
6.570,31
% 0.02
10:45
Ons Altın / TL
204.179,38
204.275,74
% -0.03
11:00
Ons Altın / USD
4.478,03
4.478,68
% -0.09
11:00
Çeyrek Altın
10.511,03
10.742,45
% 0.02
10:45
Yarım Altın
20.956,37
21.484,90
% 0.02
10:45
Ziynet Altın
42.043,57
42.837,53
% 0.02
10:45
Cumhuriyet Altını
43.915,00
44.586,00
% -1.24
16:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

