Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Mayıs Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel Altın Fiyatları: Piyasalarda Neler Oluyor?

Bugün, altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatı 4,473.79 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Yatırımcılar, bu düşüşlerle birlikte talebin nasıl şekillendiğine odaklanmış durumda.

Gram altın fiyatları ise alışta 6,559.01 TL, satışta ise 6,559.82 TL olarak kaydedilmiştir. Bu seviyeler, Türkiye'deki yatırımcılar için önem taşımaktadır.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10,494.42 TL, satışta ise 10,725.30 TL seviyelerine ulaşmıştır. Yarım altın ise alış fiyatı 20,923.24 TL, satış fiyatı 21,450.60 TL olarak belirlenmiştir.

Cumhuriyet altını fiyatları da ilgi çekici seviyelerde bulunmaktadır. Alış fiyatı 43,915 TL, satış fiyatı ise 44,586 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın fiyatları, alışta 106,235 TL, satışta ise 107,421 TL olarak işlem görmekte. Ata altın fiyatı alışta 43,740 TL, satışta 44,042 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın fiyatları ise alışta 41,977.66 TL, satışta 42,770 TL seviyelerinde bulunmaktadır.

Bilezik fiyatları da dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3,582.33 TL, satışta 4,781.68 TL olarak kaydedilmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4,571.59 TL, satışta ise 5,280 TL seviyelerine ulaşmıştır. 22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 5,965.54 TL, satışta 6,237.84 TL olarak işlem görmektedir. Bu fiyatlar, altın takı alımlarında önemli bir tercih unsuru sunuyor.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6,526.215 TL, satış fiyatı ise 6,527.017 TL olarak belirlenmiştir. Piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, altın her zaman güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor.

Gelecek günlerde altın piyasalarındaki veriler, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından analiz edilmeye devam edecektir. Olası değişimlerin etkileri üzerinde durulacaktır. Yatırımcıların fiyat hareketlerini dikkatle takip etmeleri önemli olmaktadır.