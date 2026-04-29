Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Nisan Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, dünya genelindeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaktadır. Ons altın fiyatı 4.584,64 Dolar seviyesinde işlem görürken, Türkiye'de gram altın 6.642,546 TL alış ve 6.643,401 TL satış fiyatlarıyla belirlenmiştir. Çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve Ata altın fiyatları da yatırımcılar için önemli referans noktaları sunmaktadır.

Altın fiyatları, 29 Nisan 2026 tarihinde dünya genelindeki ekonomik gelişmelerle değişiklik göstermektedir. Piyasa dalgalanmaları, yatırımcıları etkilemektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.584,64 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır.

Türkiye'de gram altın fiyatları, alışta 6.642,546 TL, satışta ise 6.643,401 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlardaki değişimler, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilişkilidir. Uluslararası piyasalardaki hareketlilik de etkili olmaktadır.

Çeyrek altın fiyatı, alışta 10.628,07 TL, satışta 10.861,96 TL seviyesindedir. Yarım altın fiyatları, alışta 21.189,72 TL, satışta 21.723,92 TL'den işlem görmektedir. Cumhuriyet altını ise alışta 43.987 TL, satışta 44.657 TL'den değerlendirilmektedir.

Ata altın fiyatı, alışta 44.341 TL, satışta 44.682 TL olarak kaydedilmiştir. Gremse altın fiyatları ise alışta 107.485 TL, satışta 109.372 TL'den işlem görmektedir. Ziynet altın fiyatları, alışta 42.512,29 TL, satışta 43.314,97 TL seviyelerinde bulunmaktadır.

Bilezik fiyatları da önemli bir husustur. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.625,53 TL, satışta 4.832,87 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.634,16 TL, satışta 5.360 TL ile dikkat çekmektedir. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.035,74 TL, satış fiyatı 6.312,65 TL olarak belirlenmiştir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.609,333 TL, satış fiyatı ise 6.610,184 TL'dir. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için dikkatle takip edilmesi gereken göstergelerdir. Bugünkü fiyatlar, altın piyasasının mevcut durumunu yansıtmaktadır. Gelecekteki dalgalanmalar için önemli bir veri kaynağıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sarı altın' dönemi başladı: İç pazar 50-100 TL, dış pazar 4 dolar'Sarı altın' dönemi başladı: İç pazar 50-100 TL, dış pazar 4 dolar
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,1'e gerilediTürkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,1'e geriledi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.618,50
6.619,41
% -0.56
10:59
Ons Altın / TL
205.714,46
205.796,75
% -0.61
11:14
Ons Altın / USD
4.565,37
4.566,01
% -0.65
11:14
Çeyrek Altın
10.589,60
10.822,74
% -0.56
10:59
Yarım Altın
21.113,02
21.645,48
% -0.56
10:59
Ziynet Altın
42.358,40
43.158,57
% -0.56
10:59
Cumhuriyet Altını
43.987,00
44.657,00
% -1.83
15:35
En Çok Okunan Haberler
Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

