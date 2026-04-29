Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Nisan Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 29 Nisan 2026 tarihinde dünya genelindeki ekonomik gelişmelerle değişiklik göstermektedir. Piyasa dalgalanmaları, yatırımcıları etkilemektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.584,64 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır.

Türkiye'de gram altın fiyatları, alışta 6.642,546 TL, satışta ise 6.643,401 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlardaki değişimler, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilişkilidir. Uluslararası piyasalardaki hareketlilik de etkili olmaktadır.

Çeyrek altın fiyatı, alışta 10.628,07 TL, satışta 10.861,96 TL seviyesindedir. Yarım altın fiyatları, alışta 21.189,72 TL, satışta 21.723,92 TL'den işlem görmektedir. Cumhuriyet altını ise alışta 43.987 TL, satışta 44.657 TL'den değerlendirilmektedir.

Ata altın fiyatı, alışta 44.341 TL, satışta 44.682 TL olarak kaydedilmiştir. Gremse altın fiyatları ise alışta 107.485 TL, satışta 109.372 TL'den işlem görmektedir. Ziynet altın fiyatları, alışta 42.512,29 TL, satışta 43.314,97 TL seviyelerinde bulunmaktadır.

Bilezik fiyatları da önemli bir husustur. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.625,53 TL, satışta 4.832,87 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.634,16 TL, satışta 5.360 TL ile dikkat çekmektedir. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.035,74 TL, satış fiyatı 6.312,65 TL olarak belirlenmiştir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.609,333 TL, satış fiyatı ise 6.610,184 TL'dir. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için dikkatle takip edilmesi gereken göstergelerdir. Bugünkü fiyatlar, altın piyasasının mevcut durumunu yansıtmaktadır. Gelecekteki dalgalanmalar için önemli bir veri kaynağıdır.