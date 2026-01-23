FİNANS

Bugünkü çeyrek altın fiyatları 23 Ocak 2026 1 çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın bugün kaç TL? Güncel çeyrek altın alış–satış fiyatları, gün içi değişim bilgileri ve 23 Ocak 2026 itibarıyla piyasada öne çıkan son rakamların özeti

Çeyrek altın, 23 Ocak 2026 tarihinde 11.179,96 TL seviyesinden işlemlere başlamıştır. Günün devamında yapılan işlemler sonucunda en yüksek 11.326,02 TL, en düşük 11.170,19 TL seviyeleri kaydedilmiştir. İşlem hacmi gün boyunca bu fiyat aralığında oluşmuş ve gün sonu kapanış değeri 11.287,02 TL olarak gerçekleşmiştir. Gün içindeki fiyat hareketleri, açılış ve kapanış arasında oluşan seviye farklılıklarıyla birlikte kayıtlara geçmiştir.

Önceki işlem gününde çeyrek altının kapanış fiyatı 11.179,96 TL olarak belirlenmişti. Bugün oluşan fiyat aralıkları dikkate alındığında gün içi dalgalanma oranı yaklaşık %1,40 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, bugünkü kapanış fiyatı ile önceki kapanış karşılaştırıldığında fiyatlarda %0,96 oranında bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

Son beş işlem gününe ait kapanış fiyatları sırasıyla 11.283,11 TL, 11.179,96 TL, 10.985,82 TL, 10.820,07 TL, 10.621,65 TL TL olarak kaydedilmiştir. Beş günlük dönem içerisinde çeyrek altının en düşük kapanış fiyatı 10.621,65 TL, en yüksek kapanış fiyatı ise 11.283,11 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde oluşan kapanış fiyatları, kısa vadeli fiyat hareketlerinin karşılaştırılmasına imkân tanıyan bir veri seti ortaya koymaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.900,99
6.901,78
% 0.93
18:03
Ons Altın / TL
214.543,28
214.621,13
% 0.91
18:18
Ons Altın / USD
4.947,76
4.948,33
% 0.64
18:18
Çeyrek Altın
11.041,58
11.284,41
% 0.93
18:03
Yarım Altın
22.014,15
22.568,83
% 0.93
18:03
Ziynet Altın
44.165,54
44.999,64
% 0.93
18:03
Cumhuriyet Altını
46.432,00
47.126,00
% 2.31
17:02

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,36
43,37
% 0.26
18:18
Euro
50,97
50,99
% 0.11
18:18
İngiliz Sterlini
58,78
58,78
% 0.47
18:18
Avustralya Doları
29,77
29,79
% 0.68
18:18
İsviçre Frangı
54,87
54,90
% 0.19
18:18
Rus Rublesi
0,57
0,58
% 0.68
18:13
Çin Yuanı
6,23
6,23
% 0.3
18:18
İsveç Kronu
4,81
4,81
% 0.23
18:18
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Altın dolar çeyrek gram
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

