CANLI ALTIN |Serbest piyasada ve Kapalı Çarşı'da altın fiyatları...

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 605 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 30 bin 40 liradan satılıyor. İşte Kapalı Çarşı'da ve serbest piyasada altın fiyatları...

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 597 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 605 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 30 bin 40 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 3 bin 486 dolardan işlem görüyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.

Para piyasalarında Bankanın 17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puan indirime gitmesi yüzde 90 ihtimalle fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar bankanın toplamda iki tane 25'er baz puanlık indirime gitmesi öngörülürken ikinci faiz indirimi için ise aralık ayı öne çıkıyor.

ONS ALTIN REKOR KIRDI

ABD'de parasal gevşeme sürecinin tekrar başlayacağı iyimserlikleri altın fiyatlarını destekliyor. En son 3 bin 500 dolarla 22 Nisan'da rekor kıran ons altın bugün rekorunu 3 bin 508,92 dolara çıkardı. Son 6 işlem gününde yükselen ons altın şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 486 dolardan satılıyor.

Analistler, ons altındaki 3 bin 450 dolar kilit direnç seviyesinin aşıldığını belirterek, gelecek makroekonomik veri akışı ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin kıymetli metallerin yönü üzerinde etkili olacağımı söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.598,99
4.599,51
% 0.05
11:02
Ons Altın / TL
143.098,15
143.127,41
% 0.07
11:17
Ons Altın / USD
3.477,02
3.477,41
% 0
11:17
Çeyrek Altın
7.358,38
7.520,19
% 0.05
11:02
Yarım Altın
14.670,78
15.040,39
% 0.05
11:02
Ziynet Altın
29.433,54
29.988,79
% 0.05
11:02
Cumhuriyet Altını
30.366,00
30.826,00
% 1.35
17:00
