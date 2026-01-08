FİNANS

Darphane verileri açıkladı: En çok basılan altın çeşidi belli oldu

Türkiye'de geçen yıl, çeşitli türlerde toplam 13 milyon 176 bin 51 adet altın basılırken 7 milyon 35 bin 130 adetle çeyrek ziynet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. Ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde çeyrek altın, en fazla basılan altın çeşidi olurken sikke cumhuriyet altınları kategorisinde ise 2 milyon 202 bin 220 ile tam cumhuriyet altını en çok basıldı. Geçen yıl farklı çeşitlerde basılan 13 milyon 176 bin 51 adet altın için 49 ton 715 kilogram 513,8 gram altın kullanıldı.

1951 tarihli TBMM kararı çerçevesinde sadece Darphane tarafından üretilen cumhuriyet altınları, 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor.

Meskük altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için "Ata lira" olarak anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak alınıyor.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılında 13 milyon 176 bin 51 adet çeşitli türlerde altın basıldı.

Basılan altınların 10 milyon 241 bin 427'si ziynet cumhuriyet altını olurken, 2 milyon 556 bin 157'si sikke cumhuriyet altınından oluştu.

Geçen yıl farklı çeşitlerde basılan 13 milyon 176 bin 51 adet altın için 49 ton 715 kilogram 513,8 gram altın kullanıldı.

EN FAZLA BASILAN ÇEŞİT ZİYNET ÇEYREK OLDU

Ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde bulunan çeyrek altından geçen yıl 7 milyon 35 bin 130 adet basılırken, söz konusu ürün tüm çeşitler arasında en fazla basılan altın çeşidi oldu.

Geçen yıl 1 milyon 306 bin 10 yarım, 1 milyon 791 bin 477 tam, 107 bin 570 "ikibuçukluk" ve 1240 "beşlik" ziynet altın piyasaya sürüldü.

Basılan ziynet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 31 ton 402 kilogram 599,6 gram oldu.

2,2 MİLYON ADET TAM SİKKE CUMHURİYET ALTINI BASILDI

Sikke cumhuriyet altınları kategorisindeki çeyrek altından geçen yıl 280 bin 245, yarım altından 56 bin 322, tam altından 2 milyon 202 bin 220, ikibuçukluk altından 1860 ve beşlik altından 15 bin 510 adet basıldı.

Söz konusu sayılara göre geçen sene en çok basılan sikke altın çeşidi tam cumhuriyet altını oldu.

Basılan çeşitli ebatlardaki 2 milyon 556 bin 157 sikke cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 17 ton 189 kilogram 375,8 gram oldu.

Diğer basılan altınlar incelendiğinde, Reşad altın kategorisinde ise 891 yarım, 21 bin 158 tam, 1560 ikibuçukluk ve 16 bin 680 beşlik altın basıldı.

Bunlara ek olarak çeşitli gramlarda 338 bin 178 adet darphane altını piyasaya sürüldü.

Geçen yıl çeşitli ebatlarda toplam 40 bin 289 Reşad altını basılırken, basılan Reşad altınlarının toplam ağırlığı 785 kilogram 178,1 gram oldu.

Çeşitli gramlarda basılan darphane altınları için 338 kilogram 360,3 gram altın harcandı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

8 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.09 itibarıyla 4.429 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.55 itibarıyla 6.133 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.55 itibarıyla 10.028 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.56 itibarıyla 20.054 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 13.06 itibarıyla 42.476 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.05 itibarıyla 42.374 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.05 itibarıyla 103.090 TL seviyesinde.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

