Erdoğan duyurmuştu, uzman isim beklenen tarihi verdi! Ev araba almak isteyenler için 'O dönem geldi'

Altın rüzgarı arkasına alarak yükselişine devam ediyor. Fiyatların geri çekilmesinden faydalanan yatırımcılar ise sepetlerine altını ekledi. 5 bin 200 lirayı geçen gram altın Ekim ve Kasım aylarında rekor kırıp kırmayacağı merak konusu. Yatırım sepetlerinin vazgeçilmezi olan altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalarda bulundu. Memiş, katıldığı canlı yayında Kasım ayını işaret etti. İşte altın alacaklar için kritik uyarının detayları...

Ezgi Sivritepe

Güvenli liman altın, rekor üstüne rekor kırıyor. 1 Ocak 2025'te 2 bin 966 lira olan gram altın 4 Ekim 2025 tarihinde 5 bin 209 lira seviyesinde. Yani, gram altın o tarihten bu yana yüzde 75,6 yükselerek yatırım sepetlerinin vazgeçilmezi oldu. Altın için yükselme beklentileri devam ederken 2026 yılında 6 bin 500 lira beklentisi söylenmeye başlandı.

4 BİN DOLARA GÖZ KIRPTI

Sarı metalin 2025 yılını nasıl kapatacağı ise merak konusu olmaya başladı. 2025 için 4 bin 500 lira beklentilerini aşan gram altın durdurulamaz bir şekilde yükselirken hem serbest piyasada hem de Kapalı Çarşı'da altın fiyatları yakından takip ediliyor.
Uzmanlardan yatırımcılar için uyarılar gelirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV 100 canlı yayınında altın için açıklamada bulundu. Memiş, yatırımcı için Kasım ayını işaret etti. Memiş, altının bağımsız bir şekilde rekor kırdığını kaydetti ve ons altının gözünü 4 bin dolara kırptığını açıkladı.

"HİÇ BİR NEDEN YOK"

Altın fiyatlarındaki 400 dolar artışınınn gerekçesini, "Hiç bir neden yok. Eğer bir neden arayacaksak; Fed'in faiz indirimesine, ABD'deki hükümetin kapanması, jeopolitik gerilimler 400 dolarlık artışın nedeni değil" sözlerini kullandı.
Yatırımcılara Kasım ayını daha öncesinde işaret ettiğini belirten Memiş, üçüncü dalış denilen dip seviyesini alın diyerek, "Kasım ayına kadar malınıza sahip çıkın. Eğer ihtiyacınız yoksa satmayın. Kasım ayına kadar yükseliş bekliyorduk ama Eylül ayında 400 dolarlık bir yükseliş beklemiyorduk" şeklinde konuştu.
"OPERASYON YAPTILAR"

Altın yatırımcısının fiyatların daha yükseleceğine inandığını kaydeden Memiş, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:
"Eğer bu algıyı kabullenmişlerse çok güzel bir operasyon yaptılar. Çünkü algı böyle bir şeydir. Herkesin umudunu kırdığın zaman zirve yapar. Herkesi inandırdığın zaman dip yapar. Düşüş ya da yükseliş yönlü yüzde 50-50 bir ihtimal varsa bana yakışan yatırımcı olarak elimdeki altına da %50 %50 bir pozisyon yaparım"
"2026'DA AKSİYON ALINIR"

Ons altının 46 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirten Memiş, gram altının ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi. Memiş, Kasım ayında bir hareketliliğin başlayabileceğini vurgulayarak şunları aktardı:
"Gerçek varlık satın alacağız, o yüzden Kasım ayını bekleyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünlerde açıklamış olduğu müjdelerin devamını bekliyorum. Dışarıda jeopolitik gerilim tarafında Kasım ayına kadar riskler, stresler artabilir ki belki muhtemeldir, tekrar bir ABD İran gerginliği yaşayabiliriz ama bu sağlıksız yükselişlerin devamı anlamına gelmeyebilir.Birikim yapanlar, tasarruf yapanlar, gerçek varlık satın almak için hükümetin açıkladığı yeni müjdelerle birlikte bu hayallerine ulaşacaklarına bir dönem bence geldi. 2026 yılında bu müjdelerin aksiyonu alınır; yani kuralar, kampanyalar, başvurular başlar diye düşünüyorum"

Kapalı Çarşıda'da ve serbest piyasada altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, gram altın, tam altın, gremse altın kaç lira? İşte altın piyasasında son fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.208,97
5.209,75
% 1
23:59
Ons Altın / TL
161.889,47
162.158,91
% 1
23:59
Ons Altın / USD
3.886,77
3.887,35
% 0.8
23:59
Çeyrek Altın
8.334,35
8.517,94
% 1
23:59
Yarım Altın
16.616,61
17.035,88
% 1
23:59
Ziynet Altın
33.337,41
33.967,56
% 1
23:59
Cumhuriyet Altını
35.591,00
36.129,00
% 0.17
13:06
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın İslam Memiş yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
