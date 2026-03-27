Fiyatlar düşünce evini satıp, 1 kilo altın aldı! İddiası olay oldu: "1-2 yıla 4 ev alırım"

Altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası kuyumcuların önünde kuyrukla olmuş hatta bazı yerlerde gram altının kalmadığı belirtilmişti. Altındaki düşüş sürerken sosyal medyada ortaya atılan bir iddia gündem oldu. Oturduğu evi satan bir kişi, tüm parasıyla 1 kilogram altın aldı. Duyan "Akıllık mı etti yoksa zarar mı edecek?" diye merak ederken, altın alan kişi bir iki yıla 4 ev alacağını iddia etti.

Devrim Karadağ

Altın fiyatlarındaki çöküş sürerken, bu durumu fırsat görenler de oldu. Bazı vatandaşlar altın almak için kuyumcuların önünde sıra oluştururken, son gelen haber ise gündem yarattı.

EVİNİ SATIP 1 KİLOGRAM ALTIN ALDI

Sosyal medyada bir vatandaş, sahip olduğu evi satarak tüm birikimiyle yaklaşık 1 kilogram altın aldığını açıkladı.

AİLESİYLE KİRAYA GEÇTİ

Evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten kişi, ailesiyle birlikte kiraya taşındıklarını ifade etti. Bu kararın tamamen yatırım amaçlı olduğunu dile getirdi.

TÜM BİRİKİMİNİ ALTINA YATIRDI

Ev satışından elde ettiği gelirin tamamını altına çevirdiğini söyleyen vatandaş, bu tercihini geleceğe yönelik kazanç beklentisiyle yaptığını belirtti. Altının değer kazanmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

“BİR İKİ YIL İÇİNDE 4 EV ALIRIM”

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumlara da değinen vatandaş, “Dalga geçenleri ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl içinde 4 ev alacağıma inanıyorum” dedi.

YATIRIM TERCİHİ TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar kararı desteklerken, bazıları ise riskli bir yatırım olarak değerlendirdi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.346,52
6.347,42
% 1.61
16:19
Ons Altın / TL
196.358,60
196.426,81
% 1.11
16:34
Ons Altın / USD
4.416,92
4.417,56
% 0.8
16:34
Çeyrek Altın
10.154,43
10.378,03
% 1.61
16:19
Yarım Altın
20.245,40
20.756,07
% 1.61
16:19
Ziynet Altın
40.617,73
41.385,18
% 1.61
16:19
Cumhuriyet Altını
43.740,00
44.402,00
% -0.69
15:02
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ev almak
İran, Hürmüz Boğazı'ndaki dev gemiyi vurdu!

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

