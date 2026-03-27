Fiyatlar düşünce evini satıp, 1 kilo altın aldı! İddiası olay oldu: "1-2 yıla 4 ev alırım"

Altın fiyatlarındaki çöküş sürerken, bu durumu fırsat görenler de oldu. Bazı vatandaşlar altın almak için kuyumcuların önünde sıra oluştururken, son gelen haber ise gündem yarattı.

EVİNİ SATIP 1 KİLOGRAM ALTIN ALDI

Sosyal medyada bir vatandaş, sahip olduğu evi satarak tüm birikimiyle yaklaşık 1 kilogram altın aldığını açıkladı.

AİLESİYLE KİRAYA GEÇTİ

Evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten kişi, ailesiyle birlikte kiraya taşındıklarını ifade etti. Bu kararın tamamen yatırım amaçlı olduğunu dile getirdi.

TÜM BİRİKİMİNİ ALTINA YATIRDI

Ev satışından elde ettiği gelirin tamamını altına çevirdiğini söyleyen vatandaş, bu tercihini geleceğe yönelik kazanç beklentisiyle yaptığını belirtti. Altının değer kazanmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

“BİR İKİ YIL İÇİNDE 4 EV ALIRIM”

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumlara da değinen vatandaş, “Dalga geçenleri ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl içinde 4 ev alacağıma inanıyorum” dedi.

YATIRIM TERCİHİ TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar kararı desteklerken, bazıları ise riskli bir yatırım olarak değerlendirdi.