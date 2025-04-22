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Gram altın ve ons altında bir rekor daha! 1 asgari ücret 3 çeyrek altın ediyor... Tarihi düşük seviye

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
22.04.2025 07:52
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Altın fiyatlarında son durum! Rekor üstüne rekor kıran altın, 22 Nisan 2025 Salı günü de gram altında 4297 TL ile, ons altında da 3494 dolar ile yeni rekor seviyeyi gördü. Çeyrek altın fiyatı ise 7 bin 110 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakamlar doğrultusunda 1 asgari ücret ile alınabilecek çeyrek altın sayısı 3'e kadar geriledi ve tarihi düşük seviyeye geldi. Özellikle bir süredir süren altındaki yükseliş, küresel ekonomideki belirsizliklerden destek almaya devam ediyor.

Gram altın ve ons altında bir rekor daha! 1 asgari ücret 3 çeyrek altın ediyor... Tarihi düşük seviye

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Rekor serisine devam eden altın, yatırımcıların gözünü tabeladaki hareketlere çevirdi. Küresel ekonomideki belirsizliklerden destek alan altında yükseliş sürerken bir yandan altın yatırımcısı güncel rakamları araştırıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile FED Başkanı Jerome Powell'ın arasındaki büyüyen gerilimin güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdığı belirtiliyor.

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ALTIN FİYATLARI 22 NİSAN 2025 SALI

Ons altın fiyatı bugün 3494 dolar ile yeni rekor seviyesini gördü ve bir eşik olarak görülen 3500 dolara oldukça yaklaştı. Ons altın sabah saatlerinde 3480 dolar seviyelerinde seyrediyor.

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Gram altın fiyatı ise 4297 TL ile yeni zirveyi test etti. Gram altın sabah saatlerinde ise 4284 TL seviyelerinde fiyatlanıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatının 4300 - 4350 TL alım ve satım bandına kadar yükseldiği aktarılıyor. Diğer yandan çeyrek altın satış fiyatı da 7 bin 110 TL ile tüm zamanların zirve seviyesini gördü.

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1 ASGARİ ÜCRET, KAÇ ÇEYREK ALTIN EDİYOR?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; altın piyasasında bu gelişmeler yaşanırken asgari ücret/çeyrek altın paritesinde de dikkat çeken gelişmeler oluyor. Buna göre;

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2000'de bir asgari ücret ile yaklaşık 14 çeyrek altın alınıyordu. 2005'te bu rakam 16 çeyrek altın ile zirve seviyeyi gördü. O tarihten sonra ise düşüş başladı.

Pandemi ile gevşek para politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022’de asgari ücret ile yaklaşık 3,75 çeyrek altın alınabilir hale geldi.

2025 yılının başında ise asgari ücretle 5 çeyrek altın alınabiliyordu.

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TARİHİ DÜŞÜK SEVİYE

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları ile ons altın, bu yıl 4 ay geride kalmadan yüzde 32 prim yaptı.

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Aynı süreçte çeyrek altındaki yükseliş ise yüzde 40’ı aştı.

Bugün 22 bin TL olan asgari ücret dikkate alındığında, asgari ücret/çeyrek altın paritesi de 3,10’a kadar gerilemiş oldu.

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Dolayısıyla bir asgari ücretli bugün 3 çeyrek altın alabiliyor. Bu aynı zamanda, tarihî düşük seviyeyi de işaret ediyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
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Gram Altın
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% 1.65
08:15
Ons Altın / TL
133.115,31
133.180,73
% 1.7
08:30
Ons Altın / USD
3.480,43
3.480,83
% 1.59
08:30
Çeyrek Altın
6.845,20
6.995,70
% 1.65
08:15
Yarım Altın
13.647,61
13.991,39
% 1.65
08:15
Ziynet Altın
27.380,78
27.897,22
% 1.65
08:15
Cumhuriyet Altını
28.155,00
28.580,00
% 2.67
17:01
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