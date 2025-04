'Dolardan kaçan kaçana! Ona sığınıyorlar' Altında bir rekor daha! Uzmanlardan 'düşüş' ihtimali yorumu ve fiyat tahmini

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Trump'ın açıklamaları nedeniyle altın fiyatları her geçen gün yeni rekorlar görmeye devam ediyor. Son olarak ons altın 3400 doları aşarak yeniden rekor kırdı. Gram altın da 4183 TL ile en yüksek seviyesini gördü.

"YURT DIŞINDA DOLARDAN KAÇAN ALTINA SIĞINIYOR"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışında hava oldukça karışık. Bazı ülkelerde tatil olmasına rağmen. Çin de restini çekti. Hatta Amerika'yla bizimle olan çıkarları bozabilecek herhangi bir anlaşma yapanlara da yaptırım uygulayacağım dedi. Dolayısıyla burada tabii Amerika'dan yaptığı bazı ithalatlara da ciddi sınırlama getirdi, bazılarını yapmıyor bile. Dolayısıyla ticaret savaşı yurt dışında tam gaz devam ediyor desek yeridir. Tabii bunun da etkisini biz kurda görüyoruz. Çünkü yurt dışında dolardan kaçan altına sığınıyor. Dolayısıyla altının cumaya göre primli olduğunu görüyoruz.

"SONUCUNU DOLAR ENDEKSİNDE GÖRÜYORUZ"

Sadece yatırımcı değil dünyadaki birçok ülkenin de Merkez Bankası dolar riskini azaltabilmek için altına yöneliyor, altın pozisyonlarını artırıyorlar. Çünkü Trump'ın uygulayacağı politikaların Amerika'da stagflasyon riskini tetikleyeceği konusunda kaygılar her geçen gün artıyor. Yani bir yandan enflasyonu yaşayacak olan bir Amerika hiperenflasyon da olabilir bu, çünkü yüzde 250'lere varan oranlarda ürünler girecekse Amerika'ya gümrük vergisiyle böyle ciddi bir maliyet artışı ister istemez içeride maliyetleri yukarı çekecektir, raftaki fiyatları da hızlı bir şekilde yükseltecektir. Dolayısıyla bir Amerikalı bir yandan hızlı bir şekilde enflasyonu yaşarken tabii ki piyasada hızlı bir durgunluk da oluşacak. İşte o yüzden de buna stagflasyon diyorlar. Stagflasyon riski Amerikan ekonomisinde bir yandan her geçen gün tehditvari bir görüntü veriyor olsa da bunun sonucunu biz dolar endeksinde görüyoruz.

"GERÇEK ŞU; DOLARDAN KAÇAN KAÇANA"

Şu an DXY olarak tarif edilen dünyadaki çeşitli convertible paralarla ağırlıklandırarak ortaya çıkan bir endeks bu, şu an 98'lere kadar düşmüş durumda. Yani 100'ün oldukça altında. Bu da doların adeta sonunun geldiğini gösteriyor. Böyle bir ortamda işte bu endeks de bize şunu gösteriyor; dolardan çıkıp bütün paralara giriliyor. İşte euro dolar paritesi şu an 1.15'lerin üzerinde ve bugün için bile yüzde 1,5 prim yapmış durumda neredeyse. Böyle bir ortamda dolar endeksi bize dolardan diğer paralara doğru bir kaçış olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Aynı zamanda altın fiyatları dolardan altına doğru da bir kaçış olduğunu bize gösteriyor. Demek ki şu gerçek şu dolardan kaçan kaçana.

Bir yandan kendi milli paralarına dönüyorlar yatırımcılar diğer taraftan da altına kaçıyorlar. Dolayısıyla Trump'a artık yalvaracak derecede yazı yazan Nobel ödülü almış olan ekonomistler artık dur diyor diye talepte bulundular ama durur mu Trump bu, bana göre de pek duracak gibi görünmüyor. Bunun hızı bir süre daha devam edecek.

"ALTINDA HALA YÖN YUKARI"

Altındaki bu hareketin arkasındaki en önemli neden Trump'ın agresif davranışı, uluslararası ticareti riske atıyor olması, gümrük tarifeleri nedeniyle ülkelere ayar vermeye çalışıyor olması ve agresif davranışları, birçok ülkeye çok sert davranışlarda bulunduğu uluslararası kurallara uymayacak şekilde. Dolayısıyla bu belirsizlik altına kaçışı tetiklediği için eğer Trump ben yumuşadım derse, bir geri adım atarsa altın hızla geri gelebilir. Çünkü şu an altını yukarı yukarı götüren ana sebep Trump'ın davranışları. Dolayısıyla bu süreç devam ettiği sürece altında hala yön yukarı. Her ne kadar teknik göstergeler riskli sinyalleri verse de primli sinyalleri verse de altına kaçış devam ettiği için, dolar endeksi aşağıda kaldığı için altında hala yön yukarı. 3500 dolarları bile konuşacak olabiliriz yakın zamanlarda.

Dolayısıyla bize tek bir gösterge uyarı verecektir; o da dolar endeksi. 100'e doğru yükselirse, hızlı bir şekilde 100 ve üzerine çıkarsa o zaman altında bir kar realizasyonu gelme ihtimali de artacaktır diye düşünebiliriz. Şu an için orta vadeli tüm göstergeler yukarı diyor"

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Finans analisti İslam Memiş ise şu şekilde konuştu:

"Yüzde 2 primli gram altın ve ons altın, şu an Kapalıçarşı'da 4223 lira gram altın. Gece geç saatlerde Çin tarafından gelen yeni bir açıklama var. Özellikle Amerika'nın tarifelerine destek verirseniz biz tarafta da misilleme yapabiliriz sert bir şekilde uyarı yaptı. Yine konu ticaret savaşları ve gerginlik. Burada altın fiyatları üzerinde etkisi devam ediyor. Diğer yandan Amerikan Başkanı Trump açıklama yaptı; en çok altını olan kuralı koyar açıklaması. Acaba merkez bankaları altın tarafında talebini artıracak mı endişesiyle bugün yeni bir rekor denemesi tekrar gördük ons altın ve gram altında.

Yıl içinde beklediğimiz rakamlar 4,5 aylık süreçte gerçekleşmiş oldu, çok hızlı yükseldi ve teknik olarak da düzeltme hareketlerine ve düşüşe ihtiyacı olan bir fiyatlama içerisinde dolaşmaya devam ediyor. Bu da ilk kez altın alacak veya ilk kez altın alımı düşünenler için risk oluşturuyor aslında. 4,5 aydır soluksuz bir şekilde yükselen bir ons altın yüzde 30 civarında yükseldi, gram altın tarafında yüzde 40 civarında bir yükseliş gördük. Bu da aslında evet yani orta ve uzun vadede yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor ama sağlıksız bir şekilde devam ediyor. O yüzden teknik olarak düzeltmeleri kısa vadede beklemeye devam ediyoruz.

Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez veya sonsuza kadar teknik olarak düşmez. Dolayısıyla ara düzeltme hareketi yapmayan her köpük fiyatlamalardan geçer ve şu anda altın ve gram altında benim tabirimle köpük fiyatlamalardan geçtiğini söyleyebilirim.

YIL SONU ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Önümüzdeki 12 aylık sürece baktığımız zaman ons altın tarafında beklentimiz 4250 dolar seviyesi, gram altın tarafında 6000 lira seviyesi. Yani bugünkü gelişmeler, bugünkü ekonomik açıklamalar bu tarafı işaret ediyor ve uzun vadede yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Altın küçük yatırımcılar için fiyata değil miktara odaklanması gereken bir süreçten geçiyor. 12 aylık süreçte 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentimiz 6000 lira seviyesinin gram altın tarafında bekleyişimiz destekliyor. Bugünkü açıklamalar, bugünkü gelişmeler bu tarafı desteklemeye devam ediyor ve 4250 dolar ve 6000 lira seviyesi ile alakalı geçen ay açıklama yapmıştık kamuoyuna, bu öngörümüz halen geçerli.

DOLARDA SON DURUM

Dolar endeksi 98 seviyesinde satıcılı yüzde 1 düşüşle haftaya başladı. uluslararası piyasalarda dolar bir miktar daha gevşeyebilir 97 devamında 92 seviyesine kadar bu yıl bir geri çekilme mümkün. yüksek bir faiz görmek istemeyen, değerli bir dolar görmek istemeyen Trump muhtemelen bu tarafta doları zayıflatmaya devam eder diye tahmin ediyoruz. tabii kontrollü bir süreçte içeride dolar stabil evet ama 40 - 41 bandı yine bu yıl bekleniyor, 40 lira seviyesi üzeri bekleniyor ama dediğim gibi ons altın tarafındaki kar satışları da gram altını tekrar frenleyebilir"