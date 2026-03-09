FİNANS

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 9 Mart altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 271 liradan işlem görüyor. İşte 9 Mart Pazartesi 2026 güncel altın fiyatları...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 9 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üstünde 7 bin 302 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 7 bin 271 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 273 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 536 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 128 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Güçlenen dolar, altın üzerinde baskı oluştururken artan enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini körüklemesi faiz oranlarının yakın vadede düşürülme olasılığını daha da azalttı ve bu durum da altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Öte yandan Avrupa'da bazı ülkelerin merkez bankalarının savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla altın sattığına dair haber akışı da altın fiyatlarındaki gerilemede başka bir faktör olarak öne çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.224,51
7.225,75
% -1.04
10:10
Ons Altın / TL
224.954,00
225.049,79
% -0.93
10:25
Ons Altın / USD
5.103,44
5.104,04
% -0.96
10:25
Çeyrek Altın
11.559,22
11.814,09
% -1.04
10:10
Yarım Altın
23.046,20
23.628,19
% -1.04
10:10
Ziynet Altın
46.236,88
47.111,86
% -1.04
10:10
Cumhuriyet Altını
49.538,00
50.278,00
% 1.24
13:07
Canlı Skor
