Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor... Petrol çıldırdı; altın, gümüş, borsa, Bitcoin çöktü

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu, 'kara pazartesi' başladı. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta risklerin giderek artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı ilk işlemlerde %27 yükselerek 119,50 doları test etti. ABD ham petrolü de %30 gibi şok bir çıkışla 119 doları gördü. Asya borsaları ise yeni güne çöküşle başladı. Japonya ve Güney Kore borsalarında düşüşler %-7’nin de üzerinde gerçekleşti. Altın, gümüş ve kripto paralarda kayıplar yaşanıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın 10. gününe girilirken, riskler iyiden iyiye arttı uzun savaş endişesi başladı. Belirsizliğin zirve yaptığı haftanın ilk işlem gününde piyasalarda adeta 'kara pazartesi' yaşanıyor. Piyasalarda 'uzun savaş' paniği ile nakde dönüş çabaları dikkat çekerken, ekranlar da kırmızıya döndü.

PİYASALARDA “KARA PAZARTESİ”

Asya’daki ilk işlemlerde;

BRENT PETROL SON YILIN ZİRVESİNDE

-Brent petrolün varil fiyatı %27 yükselerek 119,50 doları test etti ve yaklaşık son 4 yılın zirvesine yöneldi.

-ABD ham petrol fiyatı da %30 gibi sert bir artışla 119,00 dolara yöneldi.

-TSİ 06:20 itibarıyla Brent petrol fiyatı 115 dolar ve ABD ham petrolü 114 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

ASYA BORSALARINDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

-Asya borsalarında ise büyük çöküş yaşanıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Japonya’nın Nikkei ve Güney Kore’nin Kospi endeksinde %-7’nin de üzerinde düşüşler yaşanıyor.

ABD VE AVRUPA KAYIPTA

-Avrupa borsalarında da vadeli işlemlerde %-3’e varan gerilemeleri gözlemleniyor. Avrupa borsalarının göstergesi olan “Euro Stoxx 600” endeksinde kayıpla %-2,70’ye ulaştı.

-ABD borsalarında da vadeli işlemlerde değer kayıpları %2’yi aştı. Gösterge endeks S&P 500 vadeli işlemleri, TSİ 06:00 itibarıyla %-2,1 değer kaybı ile devam ediyor.

ALTIN, GÜMÜŞ VE KRİPTODA EKRANLAR KIRMIZI

Enerji koridorlarındaki tıkanıklık piyasaları sarsarken, güvenli liman olarak bilinen altın tarafında şaşırtıcı bir geri çekilme kaydedildi. Ons altın sabah saatlerinde yüzde 2,25’lik bir kayıpla 5.055 dolara gerilerken, iç piyasada gram altın fiyatı 7.170 TL seviyelerine kadar indi.

Gümüşün ons fiyatı ise 83 dolara kadar geriledi.

Riskli varlıklardan kaçışın hızlanmasıyla birlikte Bitcoin 66 bin dolar sınırına kadar geri çekildi. Sonrasında ise toparladı.

BÜYÜK PANİK YAŞANIYOR

Uzmanlar petrolde arz şokunun küresel enflasyon riskini artırdığını belirterek; piyasalarda da savaş paniği ile “nakde dönüş” çabalarının gözlemlendiğini, belirsizlik sebebiyle büyük paniğin yaşandığını aktarıyor.

Orta Doğu’daki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini aktaran uzmanlar, özellikle enerji emtialarının 2022’deki Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında bu kadar sert tepki gösterdiğini; küresel enflasyon korkularının ise doruk noktasına ulaştığını aktarıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.224,20
7.225,56
% -1.05
08:12
Ons Altın / TL
224.600,48
224.788,74
% -1.06
08:27
Ons Altın / USD
5.097,18
5.097,83
% -1.09
08:27
Çeyrek Altın
11.558,72
11.813,80
% -1.05
08:12
Yarım Altın
23.044,98
23.625,79
% -1.05
08:12
Ziynet Altın
46.234,44
47.107,07
% -1.05
08:12
Cumhuriyet Altını
49.538,00
50.278,00
% 1.24
13:07
