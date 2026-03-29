İKO Başkanı anlattı: Bölge bölge hangi kuyumcuda altın fiyatları ne kadar görülebilir

İstanbul Kuyumcular Odasının (İKO) geliştirdiği Zerger App ile vatandaşlar bulundukları konuma göre altın fiyatlarının ne kadar olduğunu görebiliyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık "Vatandaşlarımız (Zerger App) bu uygulamayı indirerek bölge bölge hangi kuyumcuda altın fiyatları ne kadar görebilir ve güvenle alışveriş yapabilirler" dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası'nın yeni uygulamasıyla konuma göre altın fiyatları takip edilebiliyor! Sektörde uzman ekiplerle uzun zamandır çeşitli testlerle altyapı çalışmaları yürütülerek hayata geçirilen Zerger App, İKO'nun hizmetlerini kuyumcuların cep telefonlarına taşırken, vatandaşın da altın ve mücevher alışverişinde rehber niteliğinde hizmet sunuyor.

Zerger App’te haritadaki konumla İKO'ya üye olan kuyumcularda altın alış-satış rakamları görülebilirken, İKO Güvence Etiketi, GLT Sorgu, MYK-Ustalık Belgesi, Rehber ve Yakındaki Kuyumcular sekmeleriyle aynı platformda birçok hizmet de bir arada kullanılabiliyor.

İKO Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İKO'nun hayata geçirdiği Zerger App ile esnafın, kuyumcuların ve vatandaşların ulaşabileceği ticari, mali kurallarla ilgili bilgilerin hepsinin bir platformda toplandığını söyledi.

Zerger App'in kuyum sektörüne yönelik gerçekleştirilen düzenlemeler ile kuyumcuların mali yükümlülükler, mali suçları sorgulamaları gibi konularda yardımcı olduğuna dikkati çeken Atayık, "İKO Güvence Etiketi de bu uygulamada var. Altın fiyatları yükselince suistimaller oluyor. Kuyumcu olmayan kişiler vatandaşlarımıza yönelik aldatıcı satışlar yapıyor. İKO Güvence Etiketi gerçekten çok önemli vazifeler yapıyor." diye konuştu.

Atayık, söz konusu Güvence Etiketi'nin özellikle e-ticarette büyük önem taşıdığını ve vatandaşların internet üzerindeki altın alımlarında ilgili firmadan İKO Güvence Etiketi'ni talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

"VATANDAŞLARIMIZ BÖLGE BÖLGE HANGİ KUYUMCUDA ALTIN FİYATLARI NE KADAR GÖREBİLİR"

Atayık, uygulama ile uluslararası geçerliliği olan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'nın (GLT) sektöre önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İKO yarı kamu kuruluşudur. Vatandaşlarımız pırlanta, renkli taş, elmas alırken bizim laboratuvarımızın sertifikası olan GLT'yi mutlaka talep etsinler. Firma kartlarından ziyade GLT'nin sertifikalarını alırlarsa bunları Zerger App'in içinde sorgulayabiliyorlar. Kısa sürede sorgulayıp ürünün ne olduğunu, boyutunu, şeklini, karatını öğrenebiliyorlar. Zerger App'te ayrıca İKO fiyatımız var. Her bölgede hava durumu gibi nereye gitseler, yani Malatya'ya gitseler, Malatya'nın fiyatı, Mardin'e gitseler, Mardin'in fiyatı, İstanbul'un fiyatı, otomatik fiyatlar var. Bu fiyatları takip ederek güvenli bir şekilde kuyumcularımızla münakaşa etmeden alışveriş yapabilirler. Çünkü vatandaşlarımız genellikle televizyon ekranına bakıyor ama piyasadaki fiyatlarla uyuşmadığı zaman bir tartışma yaşanıyor. Vatandaşlarımız bu uygulamayı indirerek bölge bölge hangi kuyumcuda altın fiyatları ne kadar görebilir ve güvenle alışveriş yapabilirler."

Fiyatların haritadaki konumla farklılık gösterebildiğini dile getiren Atayık, "Uygulamayı şimdi burada açarsanız Kapalıçarşı'nın fiyatlarını gösterecek. Biz her bölgeye yetkiler veriyoruz. O bölgenin yetkili temsilcisi fiyatları kendi bölgesine göre ayarlıyor. Fiyatlar şehir şehir, ilçe ilçe bile değişir." diye konuştu.

UYGULAMA, KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE İŞ ARAYANLAR VE İŞ VERMEK İSTEYENLERE DE KAPI ARALIYOR

İKO Başkanı Atayık, uygulamanın içinde dijital satışlar için e-fatura hizmeti de bulunduğunu ifade ederek, gelecek yıl bütün işletmelerin e-faturaya geçebileceğini ve söz konusu bu hizmetin de bundan dolayı önemli olduğunu dile getirdi.

Uygulama ile İKO'ya üye olan kuyumcuların, mağazaların harita üzerinden takip edilebileceğini aktaran Atayık, "Örneğin kuyumculuk sektöründe iş arayanlar, iş vermek isteyenler, kiralık veya satılık işyeri gibi konuların hepsi bir arada Zerger App'te mevcut." ifadelerini kullandı.

Atayık, vatandaşların televizyonda gördüğü altın fiyatları ile kuyumcudaki fiyat farklılığının nedenine ilişkin, şunları anlattı:

"Özellikle haber kanalları has altın fiyatlarını alıyor. Yani işçilik maliyetini fiyatların üstüne koymuyor. Şu an gram altında ekran fiyatıyla çarşının, serbest piyasanın fiyatı arasında 300 lira, 400 liraya kadar farklar oluyor. Biz diyoruz ki bu vatandaşı yanıltıyor. Kuyumcuya gidince siz niye pahalı satıyorsunuz diye tartışmalar çıkıyor. Bunun önüne geçmek için haber kanallarına İKO fiyatı kullanın diye teklif ediyoruz."

Konuşmasının ardından Atayık, Zerger App ile yapılan sorgulamaları, fiyat takibi gibi hizmetleri Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda uygulamalı olarak gösterdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.417,41
6.418,21
% 2.74
23:59
Ons Altın / TL
199.395,44
199.849,93
% 2.78
23:59
Ons Altın / USD
4.493,55
4.494,11
% 2.55
23:59
Çeyrek Altın
10.267,85
10.493,77
% 2.74
23:59
Yarım Altın
20.471,53
20.987,54
% 2.74
23:59
Ziynet Altın
41.071,41
41.846,72
% 2.74
23:59
Cumhuriyet Altını
44.176,00
44.844,00
% 1.11
13:00
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın altın fiyatları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

