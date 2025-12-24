İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ederken 24 Aralık 2025 Çarşamba günü ons altında 4525 dolar ile, gram altında da 6235 TL ile zirve seviyeler görüldü. Altın yatırımcıları ise altının bundan sonraki seyrinin ne olacağını merak ediyor. Uzman isimden altın fiyatlarına dair çok çarpıcı değerlendirmeler ve 2026 tahminleri geldi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY BOYUNCA" DİYEREK İŞARET ETTİ

Haber Global'de yer alan haberde "Önümüzdeki süreçte altını neler bekliyor?" sorusuna yanıt veren finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi önümüzdeki 6 aylık süreçte, bugünkü ekonomik koşullara bakıyoruz tabii ki, yine önümüzdeki 6 ay boyunca yılın ilk yarısına kadar bu yükselişlerin biz devamını bekliyoruz. Mesela ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyesi var. Gram altın tarafında ilk hedefimiz de 8 bin TL seviyesi var. Ondan sonra öngörülemeyen gelişmeler yaşanırsa jeopolitik gerilimler vesaire işte 5 haneli rakamlar artık 10 binli rakamlar sürpriz olmaz. Yani bu seviyeleri bekliyoruz.

"2026 YILININ İKİNCİ YARISINI FARKLI DEĞERLENDİRMEK LAZIM"

Ama yine bugünkü koşullara baktığımız zaman bir sürpriz gelişme olmazsa 2026 yılının ortalarında tekrar 2026 yılının ortalarından itibaren ons altın tarafında o kadar yükseliş beklemiyoruz. Yani tekrar stabil hatta düşen bir trend çizgisi içinde olabilir. O yüzden 2026 yılının bu ikinci yarısını farklı değerlendirmek lazım.

"ALTIN TARAFINDAKİ GETİRİ 2026 YILININ İKİNCİ YARISINDA O KADAR OLMAZ"

Ev alacaklar, araba alacaklar, düğün yapacaklar, ona göre bir planlama yapması lazım. Şu anda nakde ihtiyacı yok mesela, elinde altın var, bekleyin, o yılın ilk yarısında bu ev alma, araba alma işlerinizi halledin. Çünkü altın tarafındaki getiri 2026 yılının ikinci yarısında o kadar olmaz. Onu da değerlendirmek lazım. Belki kredi muslukları yavaş yavaş tekrar açılmaya başlayacak, merkez bankaları faiz indirim sürecini bitirecek gibi birçok etken karşımızda durabilir"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

24 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 15.31 itibarıyla 4.492 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 15.19 itibarıyla 6.191 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 15.20 itibarıyla 10.125 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 15.20 itibarıyla 20.250 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 15.31 itibarıyla 41.911 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 15.11 itibarıyla 42.111 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 15.31 itibarıyla 101.597 TL seviyesinde.