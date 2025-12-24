'Bu kadar net konuşuyorum' Memur ve emekli zammında İsa Karakaş haberi verdi

2026 asgari ücret rakamının belli olmasının ardından milyonların gündeminde şimdi de hala belirsizliğini koruyan memur zammı ve emekli zammı var. Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamına göre netlik kazanacak. Peki, memur maaş zammı ve emekli maaş zammı için muhtemel senaryolar ne? Seyyanen zam olacak mı? Uzman isim milyonların merak ettiği sorulara net yanıt verdi.

'SEYYANEN ZAM VERİLMİŞ OLSAYDI' İHTİMALİNİ ANLATTI

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emekli maaş zamlarını Ankara'dan çok yakından takip ediyoruz. Ve İsa Karakaş olarak benim söylediğim mesele şudur; hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Devlet yetkililerinin defalarca vermiş olduğu vaat, vermiş olduğu sözler... Nedir bu? Seyyanen zam. Eğer seyyanen zam olmadığı müddetçe, şimdi oran konuşacağız, SSK Bağ-Kur emeklilerine gelecek olan oran ne kadar? Yüzde 12 ile yüzde 13 arasında. Yani yüzde 12 olsa ne olur? Yüzde 13 olsa ne olur? Hiçbir anlam ifade etmez. Ne zaman anlam ifade eder? Bugün itibarıyla neredeyse 100 çeyrek altını geçti. 2023 Temmuz'dan itibaren emeklilerin alacağı. Seyyanen zammı vermediğiniz takdirde emekli asla rahat edemez, asla rahat nefes alamaz. Bakın bugün itibarıyla hükümet seyyanen zam sözünü yerine getirmiş olsa en düşük emekli maaşı ne kadar olur biliyor musunuz? Yılbaşındaki oransal zamla birlikte SSK Bağ-Kur da olsa tarım sigortalısı da olsa 40 bin TL'nin altında hiçbir emeklinin maaşı olmayacak, memur emeklilerinin maaşı ise 50 bin TL'nin altında kalmayacaktı.

Dolayısıyla emekliler de artık ne diyor? Türkiye'nin en büyük kitlesi 16 milyonu aşkın emekli, şu anda tek söylemleri şudur; seyyanen zam, seyyanen zam, seyyanen zam.

SEYYANEN ZAM OLMA İHTİMALİ NEDİR?

İhtimal, Ankara'dan ben kesin net bir şekilde konuşuyorum, biliyorsunuz tüm boyutlarıyla biz takip ediyoruz, eski bir bürokrat olarak bunu takip ediyoruz, ihtimal; 2026 Ocak ayında 0. Çünkü ekonomi yönetimi yasaya göre ne kadar artacaksa sadece onu verin, bu konuda ısrarlı, bu kadar net konuşuyorum.

EMEKLİ VE MEMURUN MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son olarak şunu söyleyelim; SSK Bağ-Kurlulara Ocak ayında gelecek olan zam yüzde 12 ile yüzde 13 arasında. Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam ise yüzde 18,5'la yüzde 19,5 arasında bir rakam, artı 1000 TL'lik toplu sözleşmeden gelecek olan seyyanen zam var. Bunun dışında ekstra seyyanen zam beklemiyoruz. Ya üzülüyorum ben burada müjde vermek gerekirken insanlara iyi haber vermiyoruz ve maalesef seyyanen zam olmayacak. Refah artışı ile ilgili şu anda gündemde herhangi bir kıpırdama, bir emare de alamadık. Böyle bir durum var"