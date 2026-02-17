'Kuyruklar göreceğiz kuyumcularda' İslam Memiş'ten altın için 'daha var' yorumu

Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları güne düşüşle başlamasının ardından yatırımcısında yeniden merak uyandırdı. Rekor seviyelerin görülmesi sonrası düşüş hareketi gösteren altında bundan sonraki seyrin nasıl olacağı merak ediliyor. Finans analisti İslam Memiş'ten altına dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 17 Şubat 2026 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Haber Global canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş altınla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir manipülasyon yılında olduğumuz için özellikle ben yine 29 ve 30 Ocak tarihlerini anımsatmak isterim, orada 1200 dolarlık 1200 liralık bir vurgun yaptılar ve ciddi anlamda da bir kar elde ettiler. Şimdi her ne kadar yine güne altın fiyatları düşüşle başlasa da şu anda 4900 dolar seviyesinde ons altın.

"DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMASINI BEKLEMİYORUM"

Bugün önemli açıklamalar var. Amerika'la İran'ın Cenevre'de görüşmesi var. Burada barış haberi mi gelecek, anlaşma haberi mi gelecek, yoksa savaşa devam mı haberi gelecek? Ben şahsen müdahale bekliyorum. Yani bir anlaşma haberi gelse de çok inanmam o tip olaylara. Dolayısıyla ben düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Burada 6000 dolar seviyesini öyle ya da böyle bu yıl için gösterecekler. Ama aslında altın vuruşu 6000 dolar seviyesinde yapacaklarını ben tahmin ediyorum. O yüzden 6000 dolar seviyesine kadar ben, her böyle sakin seyri, her gerilemeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye tekrar devam ediyorum. Ve altın fiyatlarındaki bu sert düşüşlere daha var. Yani o 6000 dolar seviyesinden altın vuruşu yaparlar. 6000 dolara kadar daha var. Yani orada haftalık, aylık bazda dalgalanmalar olacak ama ben sessiz sakin bir şekilde 6000 dolara kadar oradan takibi devam ettireceğim.

"NE ZAMAN 8000 TL, 9000 TL SEVİYESİ KIRILACAK, KUYRUKLAR GÖRECEĞİZ KUYUMCULARDA"

Gram altında 7.312 TL fizik altın serbest piyasalarda. Burada yine 9000 seviyesinin üzerindeki rakamlara 5 haneye kadar kenarda sessizce bekleyeceğim yine yıllık bazda. Tabii aylık bazda yine dalgalanmalar olacak, gelgitler olacak ama ana trende odaklandığımız için yılın ilk yarısında belki bu trend yaşanabilir, o yüzden hani düğün yapacaklar vardır, malum düğün sezonu yaklaşıyor yaz aylarında, işte borcu olanlar vardır, işte fırsat kollayanlar vardır, altın tarafında rüzgar tersine dönünce hep millet şey beklentisi var 'daha düşmeyecek' düştü, belini kırdılar. Şimdi düşünce de hani bu sakin seyir dinlenme süreci devam edince daha çıkmayacak algısı var. Bu algılar yanlış algılar. O yüzden bu algılardan bence kurtulmak lazım. Yaklaşık 2 haftada 1000 liralık bir fiyat farkı var. Mesela 2 hafta önce 1.000 lira daha yüksekti gram altın. O yüzden bu dinlenme sürecinde hiç kimse altınla ilgilenmiyor. Ama ne zaman ki böyle 8.000 TL seviyesi kırılacak, 9.000 TL seviyesi kırılacak yine biz Kapalı Çarşı piyasasında kuyruklar göreceğiz kuyumcularda.

"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

4800 - 5000'lik bu bant aralığında oyalarlar ama ana trend yukarı yönlü olduğu için farklı hikayeler satın alabilir piyasalar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Mesela 10.000 lirayı gösterirler 8.000'e gelir, 9.000'i gösterirler 7.000'e gelir. Ama orada mutlaka bir vurgun yapacaklar. Benim beklentim bu yönde. O yüzden onun adını ben altın vuruş olarak değerlendiriyorum. Ama o sürece daha var. Bakalım. Yani şimdi biz sabırla kenarda fiyata değil miktara odaklanmalı, havalar puslu, belirsizlikler devam ediyor"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

17 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 13.37 itibarıyla 4926 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.23 itibarıyla 6936 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.24 itibarıyla 11.340 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.24 itibarıyla 22.681 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.37 itibarıyla 48.610 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 12.16 itibarıyla 48.739 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 13.37 itibarıyla 118.437 TL seviyesinde.