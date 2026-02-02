AKBANK (AKBNK) 03 Şubat Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK) hissesi 02 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde güne 91,15 TL’den başladı. Seans içinde 93,35 TL seviyesine yükseldi, en düşük 88,65 TL görüldü ve günü 90,95 TL’den kapattı.

AKBANK (AKBNK) hissesi için 02 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,15 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 17,60 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 193,53 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 90,95 TL, 92,95 TL, 89,00 TL, 84,85 TL, 79,55 TL oldu. Bu dönemde fiyat 79,55 TL – 92,95 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 02 Şubat Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 78,65 TL, 52 günlük ortalama 72,64 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 82,00 TL ve 74,00 TL destek, 95,00 TL ve 100,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.