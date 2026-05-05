Kapat
Kilosu bin 500 TL'den satılıyor! Sezonun ilk ürününü hasat edildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde arıcılık sezonunun ilk çiçek balı hasadı yapıldı. Yeni sezonla birlikte Gazipaşa’da üretilen çiçek balının satış fiyatları da belli oldu. Buna göre süzme bal kilogramı 1.250 TL’den, petek bal ise 1.500 TL’den alıcıya sunuluyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arıcılık sezonunun ilk çiçek balı hasadı gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında bulunan kovanlarda yapılan hasatla birlikte üreticiler, yeni sezonun ilk ürününü almaya başladı.

İlçede üretilen balın fiyatı da netleşirken, süzme balın kilogramı bin 250 TL, petek balın kilogramı ise bin 500 TL'den satışa sunuluyor. Bölgenin zengin bitki örtüsü, özellikle ilkbaharda açan yabani çiçekler ile narenciye bahçeleri sayesinde arıcılığa önemli katkı sunuyor. Bu doğal çeşitlilik, elde edilen çiçek balına kendine özgü aroma, kıvam ve koku kazandırıyor. Üreticiler, bu yıl hava şartlarının genel olarak uygun seyretmesinin verime olumlu yansıdığını ifade etti.

HASATTA YOĞUN MESAİ

Kovanlardan alınan petekler titizlikle süzülerek bal haline getiriliyor. Üretim sürecinde hijyen kurallarına dikkat edilirken, doğal üretim yöntemlerinden taviz verilmediği vurgulanıyor. Üreticiler, çiçek balını katkısız şekilde tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.

ARICILIK EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Gazipaşa'da arıcılık faaliyetleri yalnızca bal üretimiyle sınırlı kalmıyor. Polen, propolis ve arı sütü gibi katma değerli ürünler de üreticilere ek gelir sağlıyor. İlçede uzun yıllardır sürdürülen arıcılık, bölge ekonomisine katkı sunan önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
bal antalya Gazipaşa
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

