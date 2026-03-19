AKBANK (AKBNK) 20 Mart Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK) hissesi 19 Mart Perşembe 2026 tarihinde güne 74,60 TL’den başladı. Seans içinde 75,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 73,35 TL görüldü ve günü 73,60 TL’den kapattı.

AKBANK (AKBNK) hissesi için 19 Mart Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,77 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,85 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 38,28 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 73,60 TL, 75,70 TL, 75,80 TL, 72,70 TL, 72,55 TL oldu. Bu dönemde fiyat 72,55 TL – 75,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 19 Mart Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 80,56 TL, 52 günlük ortalama 81,91 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 71,67 TL ve 70,33 TL destek, 74,67 TL ve 76,33 TL direnç noktalarıdır.

