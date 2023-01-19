Amazon hissesi nasıl alınır? Amazon hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Seattle, Washington merkezli olan Amazon, dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden biridir. Çok uluslu olmasının yanında bulut bilişime ve yapay zekâya da büyük oranda odaklanmıştır. 5 Temmuz 1994’te kurulan şirketin piyasaya çıkışı, çevrim içi kitap satmasıyla başlamıştır. Zamanla satılan ürünlerin kategorileri genişlemiş ve bugünkü halini almıştır. Türkiye’ye gelişi ise 2018 yılında gerçekleşmiştir. 2020 yılında Amazon Prime ve Prime Video gibi üyeliklerin de kullanılır hâle gelmesiyle şirket ülkemizde daha aktif bir rol oynamaya başlamıştır.

Amazon hissesi nasıl alınır?

Amazon’a yatırım yapmadan önce şirketin araştırılması tavsiye edilir. Bunun nedeni büyük bir çoğunluk tarafından düşünülen yalnızca çevrim içi bir perakende şirkete yatırım yapıldığı yanılgısıdır. Ancak Amazon’un faaliyet gösterdiği alanlar bilinenden çok daha fazladır. Çevrimiçi alışverişin yanında bulut hizmetleri, reklam ve yayıncılık, organik gıda ve giyim gibi alanlarda da hizmet vermektedir. Şirket hakkında detaylı bir araştırmanın ardından yatırımcıların beklentilerini ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmeleri beklenir. Beklentiler, finansal durum, hedefler, riskler ve vade tercihleri düşünüldükten sonra yatırım yolu belirlenebilir. Amazon’a hisse senedi yoluyla yatırım yapılacaksa, yatırımcıların sert iniş ve çıkışlara karşı hazırlıklı olmaları tavsiye edilir. Amazon hisse senedine yatırım yapmak için şu yollar izlenebilir:

Bir yatırım hesabı açılır ya da varsa o yatırım hesabı üzerinden işlem yapılır.

Amazon hissesi için AMZN hisse koduyla hisse bulunur.

AMZN hisse detay sayfasında gerekli bilgiler girilerek hisse işlemleri gerçekleştirilebilir.

Amazon hissesi nereden alınır?

Amazon hisse senedine yatırım yapmak ve Amazon’dan hisse almak için aracı kurumlarda bir yatırım hesabına sahip olmak gereklidir. Seçilecek aracı kurumun mutlaka yurt dışı işlemlere açık olması gerekir. Yatırım hesabı yoksa seçilen aracı kurumun başvuru formu doldurulmalı, kurumla iletişime geçirilmeli veya bir şubesi ziyaret edilerek yatırım hesabı açılabilir. Aracı kurumların yanında Forex veya diğer yatırım fonları da başvurulabilecek seçeneklerin arasındadır.

Ülke dışındaki yabancı borsalarda işlem gören bir hisse senedini almak için Sermaye Piyasası Kurulu lisansına sahip bir aracı kurumda yatırım hesabının açılması gerekir. Bu kurumların alt limitleri kendi içinde farklılık gösterebilir. Aracı kurum aracılığıyla hesap açıldıktan sonra hisseler alınır ve bunların takibi yapılır.

Amazon’a yatırım yapmak için hisse senedi almanın yanında yatırım fonlarını kullanarak da işlem yapmak mümkündür. Bu yolla birlikte risk faktörünün daha düşük olduğu düşünülür. Fonların çeşitlendirilmiş olmasından dolayı risk de belli oranda dağıtılmış, buna bağlı olarak da risk azalmıştır denebilir. Bireysel hisselerde ortaya çıkan sıkıntı yatırımcıların portföylerine doğrudan yansırken çeşitlendirilmiş portföylerde bu durum daha farklıdır.

