ASELSAN (ASELS) 17 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 324,00 TL’den başladı. Seans içinde 328,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 314,75 TL görüldü ve günü 320,50 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 16 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,54 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,80 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 18,11 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 320,50 TL, 322,25 TL, 330,00 TL, 335,75 TL, 334,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 320,50 TL – 335,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 16 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 320,94 TL, 52 günlük ortalama 306,63 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 315,00 TL ve 310,00 TL destek, 330,00 TL ve 340,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.