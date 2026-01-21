ASELSAN (ASELS) 22 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 21 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde güne 338,50 TL’den başladı. Seans içinde 339,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 303,25 TL görüldü ve günü 303,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 21 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-9,95 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 34,41 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 109,81 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 303,25 TL, 336,75 TL, 316,00 TL, 309,25 TL, 302,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 302,50 TL – 336,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 21 Ocak Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 265,86 TL, 52 günlük ortalama 222,33 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 291,33 TL ve 279,67 TL destek, 325,33 TL ve 347,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.