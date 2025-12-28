ASELSAN (ASELS) 29 Aralık Pazartesi 2025 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 26 Aralık Cuma 2025 tarihinde güne 222,70 TL’den başladı. Seans içinde 227,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 222,00 TL görüldü ve günü 226,10 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 26 Aralık Cuma 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,53 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,83 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 21,51 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 226,10 TL, 222,70 TL, 224,70 TL, 221,70 TL, 212,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 212,80 TL – 226,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 26 Aralık Cuma 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 204,53 TL, 52 günlük ortalama 197,09 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 216,67 TL ve 207,33 TL destek, 230,67 TL ve 235,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.