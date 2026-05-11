ASTOR ENERJI (ASTOR) 12 Mayıs Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde güne 332,00 TL’den başladı. Seans içinde 345,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 331,75 TL görüldü ve günü 339,50 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,14 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 8,94 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 26,40 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 339,50 TL, 326,00 TL, 320,75 TL, 317,75 TL, 295,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 295,75 TL – 339,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 11 Mayıs Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 248,95 TL, 52 günlük ortalama 215,27 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 309,67 TL ve 280,33 TL destek, 353,67 TL ve 368,33 TL direnç noktalarıdır.

