ASTOR ENERJI (ASTOR) 19 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde güne 180,00 TL’den başladı. Seans içinde 192,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 176,60 TL görüldü ve günü 186,80 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 18 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %6,26 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 14,32 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 77,43 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 186,80 TL, 175,80 TL, 177,10 TL, 181,90 TL, 180,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 175,80 TL – 186,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 18 Şubat Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 165,08 TL, 52 günlük ortalama 139,84 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 178,67 TL ve 171,33 TL destek, 189,67 TL ve 193,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.