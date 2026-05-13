Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinden İran konusunda olumlu bir sonuç çıkabileceğine dair umutlarla pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor.

Jeopolitik gerilimlerle yükselen petrol fiyatlarıyla artan enflasyonist endişeler, piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor. ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajlar da petrol fiyatları üzerinde etkili olurken bu durum küresel ölçekte makro görünüme yönelik endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Avrupa borsaları ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinden İran konusunda olumlu bir sonuç çıkabileceğine dair umutlarla pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 611 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artışla 10.338 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 24.140 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 49.440 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.003 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 17.667 puanda bulunuyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 düşüşle 605 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 10.166 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 24.044 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 49.040 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 7.967 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 17.650 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

